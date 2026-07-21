Bomberos de Diputación cubre 19 vacantes temporales mientras avanza en la incorporación definitiva de efectivos

SEVILLA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla ha formalizado este martes el nombramiento de 19 bomberos interinos para la cobertura temporal de vacantes existentes en la plantilla. De esta manera, esta medida refuerza el Sistema Provincial de Bomberos, especialmente en los meses de verano, un periodo en el que habitualmente se registra un mayor número de intervenciones.

Según ha informado el Consorcio en una nota, estos nombramientos forman parte de las medidas de gestión ordinaria de personal del mismo y se desarrollan de forma paralela al proceso de ampliación de la plantilla previsto en el primer Plan Director del organismo, aprobado en 2025. Además, "contempla un crecimiento progresivo de los recursos humanos para adecuarlos a las necesidades del servicio", ha asegurado.

En este sentido, el Consorcio de Bomberos ha previsto la incorporación con "carácter definitivo" de 97 nuevas plazas de personal operativo correspondientes a las Ofertas de Empleo Público de 2025 y 2026.

Al mismo tiempo, tras la aprobación de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) por la Junta General del Consorcio el pasado 13 de julio, la entidad ha dispuesto del marco organizativo necesario para convocar tanto las 41 plazas incluidas en la Oferta de Empleo Público de 2025, como las 56 nuevas plazas que formarán parte de la Oferta de Empleo Público de 2026.

A su vez, se ha unido el proceso ya en marcha para la incorporación de 48 bomberos cuya toma de posesión está prevista antes de que finalice el presente año.

Asimismo, la reciente modificación de la RPT ha incorporado medidas para impulsar la carrera profesional dentro del Consorcio mediante procesos de promoción interna, de conformidad con lo establecido en la Ley 2/2023, de 15 de marzo, por la que se modifica la Ley 2/2002, de Gestión de Emergencias en Andalucía. Así, estas actuaciones permitirán adaptar los cuerpos y escalas a la normativa autonómica vigente y continuar avanzando en la planificación y racionalización de los recursos humanos prevista en el Plan Director, según ha asegurado el sistema.

En definitiva, el Consorcio ha manifestado que "continúa desarrollando la hoja de ruta definida para fortalecer el Sistema Provincial de Bomberos". Y ha subrayado que "combina las medidas necesarias para garantizar la cobertura inmediata del servicio con la incorporación progresiva de nuevo personal estructural que permitirá seguir dimensionando la plantilla en los próximos años".