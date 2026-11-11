La borrasca Charles obliga a suspender la manifestación del 11N en Sevilla por "prevención y responsabilidad"

Pintada a favor de la huelga general. A 11 de noviembre de 2026 en Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press

SEVILLA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT y CCOO han desconvocado la manifestación prevista para esta tarde en Sevilla a las 18.00 horas con motivo de la huelga general debido a las condiciones meteorológicas adversas que afectan a la provincia. La manifestación queda suspendida como medida de "prevención y responsabilidad" con el objetivo de "garantizar la seguridad de todas las personas que tenían previsto participar en ella".

En un comunicado conjunto, los sindicatos explican que, "ante las actuales circunstancias meteorológicas, la protección de la integridad de trabajadores, delegados y ciudadanía debe ser la máxima prioridad, evitando cualquier situación que pueda suponer un riesgo para las personas participantes".

No obstante, las organizaciones sindicales han querido dejar claro que "la suspensión de la manifestación no supone, en ningún caso, una renuncia a las reivindicaciones que han motivado la convocatoria de la huelga general". "La defensa de unos salarios dignos, la recuperación del poder adquisitivo, el acceso a una vivienda asequible, el desbloqueo de la negociación colectiva y la mejora de los servicios públicos continúan siendo demandas fundamentales de la clase trabajadora", han reiterado en la nota conjunta.

Finalmente, han agradecido la implicación de los delegados, afiliados y trabajadores que han participado en la jornada de huelga general y han reiterado su compromiso de continuar defendiendo los derechos laborales y sociales de la ciudadanía.