La Borriquita cambia en Sevilla su recorrido tras el incendio de la calle Cuna y pasará por Cárceles, Granada y Tetuán

Un policía habla con un miembro de la Hermandad del Amor tras el incendio de la calle Cuna - JOAQUÍN CORCHERO - EUROPA PRESS

SEVILLA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El paso de la Borriquita cambiará este Domingo de Ramos su recorrido tras el incendio que ha sido declarado en la cocina de un bar de la calle Cuna. Así, accederá a la Carrera Oficial tras un rodeo entre las calles Cárceles, Granada y Tetuán, hasta llegar finalmente a Campana, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Hermandad del Amor.

De esta forma, evitará acceder a través de la referida calle en la que se ha producido el incidente y que, en principio, comprendía el inicio de su recorrido.

El incidente se ha producido sobre las 13,17 horas y ha dejado a un hombre de 32 años afectado por inhalación de humo. Los Bomberos, que han acudido al lugar, han extinguido el incendio y la zona está siendo ventilada.