La Borriquita cambia en Sevilla su recorrido tras el incendio de la calle Cuna y pasará por Cárceles, Granada y Tetuán

Un policía habla con un miembro de la Hermandad del Amor tras el incendio de la calle Cuna
Un policía habla con un miembro de la Hermandad del Amor tras el incendio de la calle Cuna - JOAQUÍN CORCHERO - EUROPA PRESS
Europa Press Andalucía
Publicado: domingo, 29 marzo 2026 14:25
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SEVILLA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El paso de la Borriquita cambiará este Domingo de Ramos su recorrido tras el incendio que ha sido declarado en la cocina de un bar de la calle Cuna. Así, accederá a la Carrera Oficial tras un rodeo entre las calles Cárceles, Granada y Tetuán, hasta llegar finalmente a Campana, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Hermandad del Amor.

De esta forma, evitará acceder a través de la referida calle en la que se ha producido el incidente y que, en principio, comprendía el inicio de su recorrido.

El incidente se ha producido sobre las 13,17 horas y ha dejado a un hombre de 32 años afectado por inhalación de humo. Los Bomberos, que han acudido al lugar, han extinguido el incendio y la zona está siendo ventilada.

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