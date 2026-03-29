Sale ardiendo la cocina de un bar y provoca un incendio en la calle Cuna de Sevilla en Domingo de Ramos

Archivo - Camión de bomberos de la provincia de Sevilla. Imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCIA - Archivo

SEVILLA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Varios viandantes han alertado durante esta mediodía de Domingo de Ramos de una humareda procedente de un bar de la calle Cuna de Sevilla por un incipiente incendio, precisamente en una zona en la que está previsto el paso de la Borriquita.

Así lo ha confirmado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press, al tiempo que ha añadido que el incidente se ha producido sobre las 13,17 horas.

Por el momento, todo apunta a que el incidente se habría saldado sin heridos. Aunque aún se investigan las causas del mismo, las primeras averiguaciones indican un incendio en la cocina del bar.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado efectivos de los Bomberos, Policía Local, Policía Nacional, sanitarios del 061 y Cecop.