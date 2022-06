Bosquet (Cs) apuesta por la "receta" del empleo y la formación para sacar a Sevilla del ranking de barrios más pobres

SEVILLA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La candidata número 2 de Ciudadanos (Cs) por Sevilla a las elecciones autonómicas, Marta Bosquet, ha apostado este miércoles por "el fomento del empleo y la formación" como una de las "recetas" que puede ayudar "a sacar a Sevilla del ranking de los barrios más pobres de España". En este sentido, y tras mantener un encuentro con varias entidades sociales y vecinales de Tres Barrios, ha asegurado que "no podemos seguir normalizando que esta provincia siga liderando la lista de barrios con una menor renta por habitante".

"No se puede normalizar el hecho de que en Sevilla se sitúen seis de las 15 zonas de España con un mayor índice de pobreza, ya que esto no hace otra cosa que evidenciar el fracaso de las políticas que se han desarrollando hasta ahora y que, a la vista de los resultados actuales, "no han conseguido revertir la situación que padecen sus vecinos", ha añadido en un comunicado.

Por tanto, desde Ciudadanos "tenemos muy claro que en los próximos cuatro años de gobierno en Andalucía es hora de poner en marcha la transformación social, económica y urbanística necesaria que permita encontrar oportunidades y salir adelante", ha indicado.

Bosquet, que ha estado acompañada por el portavoz del grupo municipal de Cs en el Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel, y varios de los miembros de la candidatura de la formación naranja, ha añadido que "frente a este escenario no caben más lamentos, ni más promesas que caen en saco roto" sino que "es hora de aplicar las políticas naranjas que en estos tres años y medio de gobierno en Andalucía han sido eficaces para combatir las losas sociales y económicas que pesaban sobre nuestra provincia".

Así, ha advertido de que "es el momento de pasar de las promesas a los hechos; por eso, la mejor política social que puede existir en Tres Barrios es la del ofrecer oportunidades reales que abran la puerta a la empleo, sobre todo de jóvenes y mujeres". De hecho, en estos tres años "ya hemos conseguido que el paro baje del umbral del 20 por ciento, que el 30 por ciento del empleo que se genera en España sea en Andalucía y que ocho de cada diez jóvenes que se incorporan al mercado laboral en este país lo hagan en Andalucía: esa es la receta que vamos a aplicar en estas zonas con más necesidades", ha señalado.

La candidata del partido liberal en Sevilla ha destacado también la reactivación de la formación para el empleo como "otra de las recetas" que, "sin duda, va a ayudar a revertir este escenario de desigualdad que afecta a Tres Barrios". Así, ha explicado que "hablamos de una formación para el empleo que ha estado paralizada en Andalucía desde 2013 por un uso fraudulento de las mismas, en las que el dinero se destinaba a cualquier cosa menos a la formación de los desempleados".

"Desde que Ciudadanos llegó al gobierno de la Junta, hemos dado un giro de 180 grados a estas políticas, lo que nos ha permitido ponerlas en funcionamiento con un importe de 100 millones de euros para estas políticas". Junto a ello, ha resaltado el "empuje" de la Consejería de Educación para la FP Dual, demostrando "la empleabilidad que tiene el hecho de apostar por esta formación para los jóvenes, con más de 150.000 plazas que se han puesto en marcha en esta legislatura", ha dicho.

Bosquet ha indicado que "allí donde no llegan estas oportunidades hay que seguir apostando por las políticas sociales. En esto, con Ciudadanos en el gobierno, hemos sido capaces de impulsar programas como el Eracis, con un importe de más de tres millones de euros para zonas con necesidades de transformación como Tres Barrios". Además, en esta legislatura hemos tenido los mayores niveles de ejecución de la Renta Mínima de Inserción Social en la provincia, con una inversión superior a los 21 millones de euros.

La candidata de la formación naranja ha reiterado que "lo que tenemos claro es que Ciudadanos no va a dejar de lado a estos vecinos, porque nuestro compromiso es claro y nuestra reclamación también, ya que aquí todas las administraciones tienen que sumar esfuerzos para sacar a Tres Barrios de este ranking de la pobreza que no puede seguir cronificándose", ha concluido.