Cabify y Skoda acuerdan renovar la flota en Sevilla con 60 nuevas unidades de vehículos eléctricos

Archivo - Un vehículo de Cabify. Archivo. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

SEVILLA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cabify y Skoda han firmado un acuerdo por el cual la marca de vehículos ha entregado una flota de 60 unidades del modelo Elroq para operar en la ciudad de Sevilla.

Según ha informado la empresa de movilidad en un comunicado, los coches forman parte de una entrega nacional total de 200 unidades a la compañía de movilidad española, lo que representa la mayor flota de vehículos eléctricos entregados por la marca en España.

Además, servirán para que Cabify continúe con la implantación de su estrategia de electrificación del 100% de la flota en aquellas ciudades en las que opera.

En la capital andaluza, además, va a servir para que gran parte de su parque móvil quede totalmente renovado con nuevos vehículos.

El Skoda Elroq, con una autonomía de más de 700 kilómetros en ciclo urbano, se ha convertido en un modelo de gran éxito comercial, según la compañía, al situarse en la segunda posición en el ranking de ventas europeo de coches eléctricos.

En el mercado español el Elroq se ha colocado durante varios meses desde su lanzamiento entre los diez automóviles eléctricos más vendidos. En las próximas semanas estos vehículos estarán a disposición de ciudadanos y empresas sevillanas.

Con la renovación de parte de la flota en Sevilla, Cabify, presente en la ciudad desde 2016, apuesta por un avance en su compromiso con la mejora de la movilidad de la ciudad, marcándose los más altos estándares de calidad y sostenibilidad.

En esta línea, cerca del 100 % de los kilómetros recorridos con Cabify se realizan con vehículos híbridos o eléctricos en Sevilla.

El director general de Cabify España, Alberto González, ha señalado que desde 2016 trabajan "para contribuir a una mejor movilidad en Sevilla, adaptada a las necesidades de las personas y comprometida con el futuro de la ciudad".

"La incorporación de estos nuevos vehículos eléctricos supone un paso importante en esa dirección, ya que nos permite renovar gran parte de nuestra flota y seguir avanzando hacia un modelo de movilidad más sostenible, eficiente y de calidad", ha concluido.