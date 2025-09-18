Cae un árbol de gran porte en la avenida Menéndez Pelayo de Sevilla sin causar daños personales

Archivo - Caída de un árbol sobre el acerado en foto de archivo e imagen de recurso. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un árbol de gran porte de la avenida Menéndez Pelayo de Sevilla ha caído este jueves como consecuencia de "daños en las raíces y la pudrición del tronco", según indican fuentes municipales a Europa Press.

El desplome de este ejemplar de grandes dimensiones, adelantado por Abc, se ha debido a los "drásticos desmoches realizados años atrás".

La caída del árbol no ha causado daños personales pero sí ha provocado un susto importante en los peatones que caminaban por la zona y en los conductores de los vehículos que atravesaban la avenida en sentido Prado de San Sebastián.

La obra que está llevando a cabo Urbanismo cerca del árbol "no tiene nada que ver", añaden las mismas fuentes, que aclaran que el ejemplar fue revisado este verano en el plan de revisiones de verano, junto a otros 15.000 árboles.