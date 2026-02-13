Cae un árbol en San Jacinto en Sevilla durante el episodio de viento ocupando y bloqueando la calzada, sin dejar heridos

Imagen de operarios del ayuntamiento de Sevilla trabajando en la retirada de árboles caídos en la calle San Jacinto de la capital en imagen de archivo. A 28 de enero de 2026, en Sevilla (Andalucía, España).- Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un árbol "de grandes dimensiones" ha caído durante la jornada de este viernes, 13 de febrero, en la calle San Jacinto de Sevilla, concretamente a la altura del bloque número 66, dejando bloqueada la calzada y cortando el tráfico en la vía, aunque saldado sin heridos.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press, el aviso se ha recibido sobre las 11,15 horas de la presente jornada, momento en el que varios testigos alertaban de la caída de este ejemplar sobre las inmediaciones de una obra.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los bomberos y la Policía Local. Cabe enmarcar que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado durante la jornada el aviso amarillo en las comarcas de la Sierra Norte, Sierra Sur y la Campiña, debido a vientos del oeste con rachas de hasta 70 km/h, que se prevén entre las 3,00 y las 18,00 horas. El Ayuntamiento, por su parte, ha activado el Plan Territorial de Emergencias Local en fase de preemergencia.

Además, según ha confirmado la delegada de Limpieza, Arbolado, Parques y Jardines, Espacio Público, Consumo, Cementerio y Protección Animal del Ayuntamiento de Sevilla, Evelia Rincón, un total de 376 árboles han sufrido caídas durante las últimas borrascas en la ciudad. Asimismo, ha indicado que el 0,5% del arbolado municipal ha resultado daños y un 0,18% están en situación de pérdida total.

Fuentes del Consistorio han enmarcado a esta agencia que el árbol estaba "sano" y que se han llevado a cabo con anterioridad "las inspecciones oportunas", al tiempo que han añadido que se revisarán "el resto de ejemplares".