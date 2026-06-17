Caja Rural del Sur y Colegio de Abogados de Sevilla refuerzan su colaboración con nuevas becas de acceso a la abogacía

El Vicedecano Del ICAS, José Manuel Sánchez Carrillo, Y El Presidente De Caja Rural Del Sur, José Luis García-Palacios Álvarez, Renuevan Su Convenio De Colaboración - CAJA RURAL DEL SUR

SEVILLA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Caja Rural del Sur y el Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla (ICAS) han firmado un convenio de colaboración por el que se pone en marcha la segunda edición del programa de becas dirigido a alumnos del Curso Profesional de Acceso a la Abogacía y Procura. En virtud de este acuerdo, la entidad financiera concederá un total de 15 becas de 1.000 euros cada una, con el objetivo de facilitar el acceso al ejercicio profesional de abogado o procurador a los estudiantes que cursan esta formación especializada.

El convenio ha sido suscrito por el presidente de Caja Rural del Sur, José Luis García-Palacios Álvarez, y el vicedecano del ICAS, José Manuel Sánchez Carrillo, "consolidando así una relación institucional que se ha intensificado en los últimos años", informa la entidad bancaria en un comunicado.

Las ayudas están dirigidas a alumnos con residencia familiar en Andalucía que hayan finalizado los estudios de grado necesarios para acceder al curso a partir del curso académico 2023/2024. Los criterios de valoración tendrán en cuenta la excelencia académica de los solicitantes, así como la capacidad económica de su unidad familiar.

Asimismo, se favorecerá a aquellos estudiantes procedentes de municipios andaluces de menos de 50.000 habitantes, en línea con el compromiso de Caja Rural del Sur con el desarrollo del entorno rural. Además, se otorgará una valoración adicional a los aspirantes que sean socios cooperativistas de la entidad, directamente o a través de sus ascendientes.

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD

Los interesados podrán solicitar estas becas a través del Colegio de Abogados de Sevilla o en la red de oficinas de Caja Rural del Sur. El proceso se realizará mediante un formulario web disponible en la página de la entidad, sin necesidad de aportar documentación inicial, ya que la información será verificada de forma conjunta por ambas instituciones.

Con esta nueva convocatoria, Caja Rural del Sur refuerza un programa que en su edición anterior benefició a diez alumnos con ayudas de 1.500 euros cada una. En esta ocasión, la entidad ha optado por ampliar el número de beneficiarios, incrementando en un 50% el alcance de la iniciativa y facilitando el acceso a la profesión a un mayor número de jóvenes.

Este programa de becas se enmarca en la colaboración continuada entre ambas entidades, que en el último año se ha materializado en la participación de la Fundación Caja Rural del Sur en el Congreso de la Abogacía, así como en la actualización del convenio financiero con productos exclusivos para el colectivo de colegiados.