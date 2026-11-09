Un camión vierte sosa cáustica tras un accidente de fuga en la A-92 en Sevilla

Un camión de mercancías peligrosas en Sevilla - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un camión de transporte de mercancías peligrosas ha vertido sosa cáustica en la A-92, en las proximidades de una estación de servicio, en la tarde de este lunes tras la fuga de este material al quedar enganchada la cisterna.

Sobre las 19,00 horas, la Sala del Centro de Coordinación Operativa (CECOP) del Consorcio recibió, a través del servicio de emergencias 112 Andalucía, un aviso del conductor, según ha indicado la institución provincial.

Desde el CECOP se movilizaron un total de 18 efectivos de los parques de bomberos de Alcalá de Guadaíra, Mairena del Alcor y Sanlúcar la Mayor, además del mando de guardia. Entre los recursos desplazados se encontraba un vehículo especializado en intervenciones con sustancias químicas (NBQ).

Los bomberos establecieron un perímetro de seguridad y realizaron las actuaciones necesarias para controlar el vertido y garantizar la seguridad durante las operaciones de trasvase del producto. La actuación ha contado también con el apoyo de la Guardia Civil de Tráfico.

Sobre las 21,00 horas, se ha procedido a la retirada de parte de los efectivos, una controlada la emergencia, si bien sobre las 21,30 horas el vertido se encontraba controlado y confinado dentro del perímetro de seguridad establecido.

La actuación ha sido llevada a cabo por efectivos del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla (CPEIS) de la Provincia de Sevilla, en coordinación con la Guardia Civil y el servicio de emergencias 112 Andalucía.