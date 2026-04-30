Las campañas del BonoSevilla se iniciarán en junio y diciembre, con un impacto de más de 2,8 millones de euros en ventas

Archivo - Una mujer pasa junto a un establecimiento de la calle Tetuán adherido a la campaña del bono consumo, en una foto de archivo. - A.G.-EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado la convocatoria de las dos campañas del 'BonoSevilla' para este año 2026, que se iniciarán en los meses de junio y diciembre. Se trata de una inyección económica directa en el sector del pequeño y mediano comercio que asciende a 1,15 millones de euros del Presupuesto municipal para este 2026.

Con una inversión de 575.000 euros por campaña, se va a generar un impacto económico directo superior a los 2,8 millones de euros en ventas, "que van directamente a las cajas de los pequeños comercios de los once distritos de Sevilla en un solo año", tal y como ha destacado el delegado municipal de Comercio, Álvaro Pimentel, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local.

Como novedad, "atendiendo a la petición expresa de las principales federaciones y asociaciones de comerciantes", se ha trasladado la primera campaña al primer semestre del año. En este sentido, el día 2 de junio se pondrán a la venta 57.500 bonos hasta el día 8 de ese mismo mes, que se podrán canjearse entre el 9 de junio y el 11 de julio.

Cada bono tiene un precio de 15 euros, pero permite una compra real de 25 euros. El Ayuntamiento de Sevilla sufraga el 40% del valor de cada compra que realicen los sevillanos en sus comercios de barrio; cada usuario podrá adquirir hasta un máximo de cinco bonos.

Pero no nos quedamos ahí. Por primera vez, aprobamos de forma simultánea la planificación de todo el año para que nuestros comerciantes puedan trabajar con previsión.

La segunda campaña de venta de bonos se iniciará el 9 de diciembre hasta el 14 de ese mismo mes y se podrán canjear, coincidiendo con la Navidad y las rebajas, entre el 15 de diciembre y el 10 de enero de 2027.

Pimentel ha destacado que se ha simplificado la burocracia "al máximo", de modo que "gracias a la digitalización del trámite, basta con marcar una casilla en la sede electrónica para renovar la participación automática. Eliminamos trámites farragosos porque nuestro objetivo es facilitar la actividad económica, no entorpecerla".