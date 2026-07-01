Cañada Rosal (Sevilla) pide al arzobispado reconsiderar el cese de su párroco de 89 años:"La edad no oculta la vocación"

El alcalde del Cañada Rosal, Rodrigo Rodríguez Hans, y el párroco del pueblo. - AYUNTAMIENTO DE CAÑADA ROSAL

SEVILLA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de la localidad sevillana de Cañada Rosal ha enviado una carta al arzobispado de la provincia de Sevilla en la que solicita reconsiderar el cese de sus funciones del párroco del pueblo, Fernando Flores Pistón, misma vez que ha reconocido su "entrega diaria" y ha alegado que "la edad no debe ocultar la vocación".

En un comunicado, el Consistorio ha destacado su "entrega diaria", que el pueblo "conoce y valora". "La edad nunca debería ocultar la vocación cuando sigue viva y al servicio de los demás. Lo importante no son los años que figuran en un documento, sino el bien que una persona sigue haciendo cada día".

Además, ha mostrado "el sentir del pueblo" tras esta decisión, que afecta al que ha sido párroco de la localidad desde hace casi 60 años.

El alcalde del municipio, Rodrigo Rodríguez Hans, ha subrayado su figura "por encima de la religión" y su "cohesión" con los vecinos desde la llegada a la parroquia de Santa Ana en 1964, cuando tenía 27 años.

El primer edil ha incidido en la misma carta en que, a sus 89 años, el sacerdote "sigue visitando enfermos, acompañando a las familias en los momentos más difíciles, celebrando la Eucaristía, escuchando, consolando y estando siempre disponible para quien llama a su puerta".

Por todo ello, ha reclamado al arzobispado una reunión para poder comentar esta cuestión en persona y ha solicitado que valore la reversión de la decisión tomada, si bien se muestra "consciente" de la "peculiaridad" de su petición.