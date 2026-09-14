Carlos V, Coltrane, Miles y Dowland, protagonistas de la última semana de Noches en los Jardines del Alcázar de Sevilla

Uno de los conjuntos que actuará esta semana en Noches en los Jardines del Real Alcázar - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La XXVII edición de Noches en los Jardines del Real Alcázar de Sevilla afronta su última semana de conciertos con una programación que vuelve a reunir diferentes culturas, épocas y formas de entender la música. Cinco noches en las que conviven artistas y repertorios muy diversos, desde el soul y las músicas de Oriente Medio hasta el jazz y las danzas del mundo, y que culmina con un concierto de clausura especialmente vinculado a las efemérides que han marcado esta edición.

De este modo, del 15 al 19 de septiembre, la presente edición entra en sus últimas noches de programación con una selección de artistas de diferentes generaciones y procedencias. Una semana que refleja, una vez más, la diversidad de repertorios que caracteriza esta actividad y que tendrá su culminación con el concierto de Andreas Prittwitz y Ramiro Morales, vinculado a los 500 años de la boda de Carlos V e Isabel de Portugal y a los 400 años de la muerte de John Dowland, detalla el Consistorio en una nota de prensa.

El martes 15 de septiembre actuará la cantante y compositora Antonia Ferrà, que presenta 'Sunshine', un espectáculo basado en su primer trabajo discográfico, donde soul, gospel, R&B y pop se combinan en un repertorio de marcado carácter personal. Concebido como una historia de superación, amor propio y búsqueda de nuevos horizontes, el concierto reúne trece composiciones que reflejan una identidad artística ya definida.

El miércoles actuará Yaleili, que presenta 'Una noche entre al-Ándalus y Oriente Medio', un concierto que explora los vínculos históricos y musicales entre ambas orillas del Mediterráneo. El repertorio reúne canciones tradicionales árabes, melodías andalusíes y palos flamencos, creando un diálogo entre culturas a través de la voz, la guitarra flamenca, el oud, la percusión y el bouzouki.

Un día más tarde será el turno del saxofonista y flautista Bernardo Parrilla y el pianista Daahoud Salim con 'Jazz y resistencia: una historia de Coltrane y Miles', un concierto que conmemora los centenarios de los nacimientos de John Coltrane y Miles Davis, dos figuras fundamentales en la evolución del jazz.

Por último, el día 18 de septiembre actuarán Manu Brazo y Rosa Gavare con 'Danzas del mundo', un programa que recorre diferentes culturas a través de un lenguaje universal: la danza. Saxofón y violonchelo, una combinación poco habitual, se encuentran para transitar por músicas de Europa y América, desde la tradición barroca hasta el tango, el folclore escandinavo y las músicas latinoamericanas.

El sábado 19 de septiembre actuará Andreas Pritwitz y Ramiro Morales, que clausurarán la XXVII edición de Noches en los Jardines del Real Alcázar de Sevilla con 'Música en tiempos de Carlos V y de Isabel I: de Guerrero a Dowland'. El programa enlaza dos de las efemérides de esta edición: los 500 años de la boda de Carlos V e Isabel de Portugal y los 400 años de la muerte de John Dowland. Su encuentro da a la propuesta y a la clausura un "carácter especial y diferenciador". "Un cierre lleno de imaginación que une dos épocas y dos mundos musicales".