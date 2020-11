Carmona ordena "precintar" las zonas de grandes superficies con productos no autorizados desde las 18 horas

CARMONA (SEVILLA), 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

En un contexto en el que la Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía ha recordado que a partir de las 18 horas no está permitida la comercialización de productos no considerados de primera necesidad en ningún tipo de establecimiento, merced a las nuevas restricciones implantadas frente a la pandemia, el alcalde de Carmona (Sevilla), Juan Ávila, ha dado orden a la Policía Local de que precinte aquellas zonas de grandes superficies comerciales y otros comercios con productos que no sean de primera necesidad.

"Tras el aviso de varios comerciantes locales, he ordenado a la Policía Local que (desde este miércoles) precinte aquellas zonas de superficies comerciales y otros comercios con productos que no sean de primera necesidad", ha informado el primer edil, exponiendo que los agentes "vigilarán aquellos comercios que no estén cumpliendo con alguna de las nuevas restricciones".

"A todos aquellos que incumplan la normativa, se les levantará acta de inspección para posibles sanciones. Es importante que todos colaboremos, porque los comercios locales están realizando un enorme esfuerzo económico y personal ante esta situación", indica el alcalde de Carmona.