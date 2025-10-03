Carmona (Sevilla) consigue 9 millones de fondos europeos: "la mayor subvención recibida en la historia de la ciudad"

CARMONA (SEVILLA), 3 (EUROPA PRESS)

El Ministerio de Hacienda ha publicado este viernes la resolución provisional de la convocatoria para la asignación de la senda Feder para los planes de actuación integrados de entidades locales, en cuyo listado de localidades admitidas aparece Carmona. A los 8,9 millones de euros asignados al municipio, se sumará una aportación municipal para superar finalmente una inversión total de 10,5 millones de euros en los próximos años.

El plan de actuación de Carmona, elaborado por el Ayuntamiento con la participación de técnicos, asociaciones y entidades locales, pretende abordar los retos del futuro de la ciudad en ámbitos como la mejora de infraestructuras, el impulso económico y del empleo, la sostenibilidad y medio ambiente, el modelo urbano, informa el Consistorio en una nota de prensa.

En este sentido, el alcalde de Carmona, Juan Ávila, ha señalado que "ya estamos trabajando en los proyectos que podremos desarrollar gracias a estos nuevos fondos europeos que hemos conseguido y que suponen la mayor subvención recibida en la historia de la ciudad".

Por último, el alcalde ha destacado que "estos fondos suponen una continuación de los anteriormente recibidos para el desarrollo de nuestra Edusi 'Impulsa Carmona' y con los que tan buenos resultados obtuvimos con proyectos que hoy son una realidad como el parque de la Ciudad de los Niños o el Centro cultural, docente y deportivo Santa Ana".