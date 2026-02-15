El carnaval de Alcalá (Sevilla) celebra la Fiesta del Hornazo con coplas y disfraces en sus calles

'Los Cotillas' Obtuvieron El Primer Premio En La Modalidad De Chirigotas. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 15 (EUROPA PRESS)

Tras la celebración de la final del Concurso de Agrupaciones en la que obtuvieron el primer premio en la modalidad de chirigotas 'Los cotillas' y en comparsas 'El Patriota', el carnaval de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) celebra su popular Fiesta del Hornazo que traslada la presencia de coplas y disfraces a las calles.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, en la madrugada del domingo se conocía el veredicto del jurado del 38º Concurso de Agrupaciones de Carnaval tras una final a la que llegaron cuatro comparsas y cuatro chirigotas, si bien, en esta última modalidad, la noche contaba con una quinta. Desde Cádiz y como invitada, abría la cita la comparsa del Jona 'El Manicomio'.

En lo referido al Concurso, el primer premio en chirigota lo obtuvo 'Los cotillas', en segundo lugar 'Los mala recogía', terceros 'Los que salen por la noche' y cuartos 'Omá no m esperes pa almorzar'. En la modalidad de comparsa el primer puesto fue para 'El Patriota', el segundo para 'Los culpables', el tercero recayó en 'La juguetería' y el cuarto en la comparsa 'Sociedad limitada'.

Durante el desarrollo del 38º Concurso de Agrupaciones de Carnaval estuvieron presente, junto a la alcaldesa de la ciudad, Ana Isabel Jiménez, miembros del Equipo de Gobierno municipal y de la Corporación municipal.

Tras la final, celebrada en el Teatro Gutiérrez de Alba, la fiesta del carnaval se traslada a la calle y su primera cita es este domingo en la denominada Fiesta del Hornazo --fiesta popular en la que se entregan panes horneados con chorizo mientras se celebra el carrusel de actuaciones--.

En concreto, la cita será a partir de las 12,00 horas y este año la fiesta se celebra a la Plaza del Duque, la Plaza de los Pintores Paisajistas, y El Perejil. Allí habrá actuaciones de las agrupaciones locales que se suman a la fiesta y la actuación de la Comparsa gaditana 'Los Locos', conocida como La Cantera.

En suma, el Carnaval de Alcalá de Guadaíra concluirá el próximo sábado, 21 de febrero, con el Gran Desfile de la Ilusión con un recorrido que parte desde la Avenida de la Constitución, a las 17,00 horas, hacia Barrio Nuevo, Plaza Paraíso, La Plata, Cervantes, Plazuela, calle Mairena, Barrero, Santa Ana, Antonio Mairena, Cruz del Inglés, Arahal, Santa Lucía, Sauce, Naranjo, Álamo, Tren de los Panaderos, Arriero, para llegar al recinto ferial y finalizar en la Caseta Municipal a las 20,45 horas, donde habrá una fiesta fin de desfile con la actuación de la Chirigota del Peluca 'Los Amish del Mono, fuimos a por piononos' sobre las 23,00 horas.