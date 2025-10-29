La Casa de la Provincia de Sevilla acoge la muestra 'La pintura del lugar. Viajes y paisajes' del artista Pérez Tapias

Exposición 'La pintura del lugar. Viajes y paisajes' del artista José Manuel Pérez Tapias en la Casa de la Provincia de Sevilla. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla ha inaugurado la exposición 'La pintura del lugar. Viajes y paisajes' que presenta pinturas y dibujos del artista José Manuel Pérez Tapias, realizados a lo largo de la última década como "resultado de su pasión por el dibujo y la pintura del natural" y que se podrá visitar en la Sala Triunfo hasta enero de 2026.

Según ha explicado la Diputación en una nota, es una muestra "centrada en el paisaje y el viaje desde un profundo conocimiento del género paisajístico", algo muy presente desde siempre en la obra de José Manuel Pérez Tapias, pero que "se ha acentuado en los últimos diez años".

En la obra expuesta se va a poder contemplar "el mundo propio" en el que Pérez Tapias exhibe un "prodigioso virtuosismo" que quiere revisar y actualizar.

El paisaje del naturalismo postimpresionista de las primeras vanguardias otorgando protagonismo a los elementos más significativos de su concepto del paisaje, que para él son el agua, como espejo dinámico en el que naturaleza se mira; los caminos que indican y otorgan profundidad a la mirada; los árboles como protagonistas silenciosos de la escena entre artista y lugar, y las casas señalando de manera resuelta el vínculo naturaleza-cultura, ha informado la institución provincial.

De esta forma, el proyecto continúa la revisión de su sentido del paisaje que tuvo una primera muestra, 'Las formas del paisaje. Del bosque a la ribera', a finales de 2023 en el museo de Alcalá de Guadaíra y la posterior itinerancia por otros pueblos de la provincia.

Esa exposición estaba centrada en los dibujos realizados por el artista en sus viajes por países como Grecia, Italia o Portugal y por numerosos enclaves paisajísticos de España con predominio de lugares de la provincia de Sevilla como Aznalcázar o El Pedroso, entre otros.

La muestra es una "vista de lugares", todos pasados "por el tamiz sensible del artista", empleando diversas técnicas --acuarela, grafito, plumilla-- que testimonian el "extraordinario" conocimiento de Pérez Tapias del paisaje en la historia del arte, según ha detallado la Diputación.

En 'La pintura del lugar', Pérez Tapias ha recogido algunos de esos dibujos y otros más recientes, como la "extraordinaria" serie dedicada a los paisajes de las riberas del río Viar a su paso por Cantillana. Además, "enriquece" las pinturas expuestas entonces con obras recientes e incluye series inéditas, como las dedicadas a paisajes del Algarve o la que recrea la idea del paisaje mediterráneo.

Entre las novedades, destacan las obras de grandes formatos dedicadas al sevillano Parque de María Luisa, convertido en una suerte de jardín particular.