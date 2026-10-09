El Casco Antiguo de Sevilla aprueba revisar con urgencia todos sus veladores y retirar los que incumplan licencia

Archivo - Veladores en una imagen de archivo. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta Municipal del Distrito Casco Antiguo ha sacado adelante la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista en el Pleno Extraordinario sobre el Estado del Distrito para la revisión urgente y exhaustiva de todas las licencias de veladores y la inmediata retirada de las instalaciones que incumplan la normativa vigente.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, la iniciativa ha recibido un amplio respaldo de la ciudadanía al lograr el apoyo de todos los grupos políticos y de las asociaciones presentes. Únicamente contó con la abstención del Partido Popular. La propuesta aprobada establece como primer acuerdo el inicio inmediato de una revisión rigurosa de todas las licencias en el distrito.

De esta manera, el objetivo es proceder a la retirada y restricción de los veladores que incumplan de forma sistemática la normativa, garantizando así la aplicación estricta de las ordenanzas actuales sobre ocupación de la vía pública y ruido.

En este sentido, el concejal socialista Juan Carlos Cabrera ha valorado muy positivamente este acuerdo para frenar lo que el documento califica de "mercantilización y privatización" del espacio público. "No podemos permitir que las aceras para el paso y paseo se conviertan en una extensión del negocio hostelero", ha añadido.

"Esta iniciativa va a favor del derecho al descanso, la movilidad y la convivencia, para evitar situaciones que son un hecho constatado: que un vecino o alguien con movilidad reducida tenga que bajar a la calzada, sorteando el peligro, porque los veladores le impiden caminar por la acera", ha afirmado el concejal.

Asimismo, el edil ha mostrado su sorpresa ante la falta de apoyo del PP, lo que le ha resultado "incomprensible" por la abstención del PP en un asunto "históricamente demandado". "Quien no vota a favor de poner orden en nuestras calles, está dando directamente la espalda a los residentes que sufren a diario el ruido constante, la imposibilidad de dormir y la ocupación abusiva de cada metro cuadrado de vía pública que nos está robando la salud", ha apuntado.

ZONAS SATURADAS DE VELADORES

Además, la moción instará al Gobierno Local a la redacción y aprobación de una nueva Ordenanza Municipal que regule y blinde el derecho al descanso y al uso del espacio público.

De manera concreta, esta normativa deberá delimitar cartográficamente "Zonas Saturadas de Veladores" y "Zonas restringidas", estableciendo áreas específicas del Casco Antiguo donde quede totalmente prohibida su instalación, así como la creación de "zonas libres de eventos" para devolver definitivamente las calles y plazas a la vecindad.

"Esperamos que el Gobierno de Sanz se tome en serio esta propuesta que nace de las demandas vecinales de un Casco Antiguo que se siente ignorado mientras la ocupación de la vía pública sigue creciendo sin freno", ha concluido Juan Carlos Cabrera.