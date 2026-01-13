El Castillo de las Guardas (Sevilla) reclama soluciones para una alumna sin transporte escolar "desde hace meses"

Archivo - Imagen de recurso de un autobús escolar. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de El Castillo de las Guardas (Sevilla), Gonzalo Domínguez, ha remitido una carta abierta al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y a la consejera de Desarrollo Educativo, Carmen Castillo, en la que exige una "solución inmediata" para que una alumna de 15 años y vecina de la aldea de Peroamigo pueda regresar presencialmente a su instituto "tras más de dos meses sin transporte escolar".

La alumna, única estudiante de Secundaria de la aldea, dejó de acudir a clase el pasado 3 de noviembre después de que la empresa adjudicataria suspendiera la parada del autobús escolar que tenía concedida desde el inicio del curso. En este sentido, "la cancelación, según ha reconocido la propia Administración autonómica, se debió a un error administrativo en la licitación del servicio, que provocó que la empresa no estuviera cobrando dicha parada", esgrime el regidor en dicho escrito, consultado por Europa Press.

Desde entonces, y pese a las "reiteradas gestiones" realizadas por la familia, el Ayuntamiento y el propio centro educativo, "la menor sigue sin una solución efectiva". De este modo, "aunque en diciembre la Junta anunció la puesta en marcha de un servicio alternativo mediante taxi, este no se ha materializado por la falta de un auxiliar de transporte, obligatorio por normativa al tratarse de una menor de 16 años".

"El error es de la Junta, pero quien está pagando las consecuencias es una niña a la que se le está vulnerando su derecho a la educación", ha lamentado el alcalde. "No estamos hablando de un caso excepcional ni complejo: el transporte escolar sigue funcionando con normalidad para el resto del alumnado del municipio, incluido el hermano menor de Carmen, que es recogido cada mañana en la misma aldea".

Mientras tanto, la menor sigue el curso a distancia desde su domicilio, una solución provisional que, según el Ayuntamiento y el propio instituto, "no garantiza la igualdad de oportunidades ni cubre adecuadamente sus necesidades educativas, especialmente al cursar tercero de ESO dentro de un programa de diversificación curricular por dislexia".

"El hecho de vivir en una aldea no puede suponer perder derechos", ha subrayado Domínguez, quien ha advertido de que el Ayuntamiento seguirá reclamando públicamente una solución hasta que Carmen vuelva a su instituto. "No pedimos privilegios, exigimos que se cumpla un derecho básico que fue reconocido desde el inicio del curso".

RESPUESTA DE LA CONSEJERÍA

Desde la Consejería de Desarrollo Formativo se aclara que no ha habido ningún error administrativo por parte de la Junta en las licitaciones del servicio de transporte para el alumnado de esta comarca, "ni en la contratación de los vehículos ni en la de los acompañantes de los estudiantes".

Durante los meses de septiembre y octubre de este curso escolar, la empresa que cubre la ruta que transporta a los alumnos de la comarca hasta el instituto de Gerena "se comprometió a recoger también a una alumna de la aldea de Peroamigo, mientras la Administración trabajaba en una solución definitiva, dada la dificultad de encontrar servicio de transporte solo para esta alumna, incluso mejorando las condiciones económicas", recalcan fuentes de la Consejería.

Las gestiones de prospección de empresas y transportistas han sido "intensas y constantes" por parte de la Delegación territorial de Sevilla, "y finalmente dieron sus frutos con la contratación de un taxi para esta alumna, pero al ser menor de 16 años y como establece la normativa, el servicio debe contar con un acompañante".

"La empresa adjudicataria que provee de esta figura a las rutas de transporte en esta zona ha ofertado de forma reiterada este puesto de trabajo, sin que por el momento haya podido cubrirlo", añaden las mismas fuentes.

Desde la Delegación Territorial continuarán las gestiones de demanda para que la empresa responsable de este servicio de acompañantes pueda cubrir esta necesidad y que la alumna, que está recibiendo clases de forma telemática desde el mes de noviembre, pueda acudir a su instituto en Gerena.