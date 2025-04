La Cátedra Sevilla FC de la UPO reconoce trabajos sobre salud, rendimiento y gestión deportiva.

SEVILLA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Cátedra Sevilla FC, Universidad, Empresa y Deporte de la Universidad Pablo de Olavide ha hecho entrega este miércoles de los premios Manuel Blasco Garzón, destinados al reconocimiento de Trabajos Fin de Grado (TFG) y Trabajos Fin de Máster (TFM), en los ámbitos de Empresa y Deporte. Estos premios tienen como objetivo fomentar la iniciación al estudio y la investigación, así como impulsar la transferencia de conocimiento e innovación hacia la empresa y la sociedad en general, desde diferentes disciplinas académicas.

Según ha señalado la IPO en una nota, en la categoría Empresa, modalidad TFM, el premio ha sido otorgado a Alejandra López Cabrera por su trabajo titulado 'Disfunción mitocondrial en miopatía nemalínica', dirigido por José Antonio Sánchez Alcázar, dotado con 800 euros. La categoría TFG de Empresa ha quedado desierta al no presentarse candidaturas.

En la categoría Deporte, el premio TFM fue para Javier Merino Pérez por su investigación 'Comparación de dos protocolos de entrenamiento con diferentes pérdidas de velocidad en la serie sobre el rendimiento en el ejercicio de press banca', tutelado por Fernando Pareja Blanco y Manuel Alejandro Ortega Becerra, con una dotación de 800 euros. Asimismo, Ignacio Gómez Dolader ha recibido el premio al mejor TFG por su trabajo 'Influencia de la fuerza en el equilibrio estático y proactivo en jóvenes gimnastas', dirigido por Carlos Ferrete Cáceres, dotado con 450 euros.

Además, el jurado ha concedido un Premio Especial a José Andrés Nevado Villalba por su trabajo 'Are soccer clubs sensitive to financial scandals? Evidence from plusvalenza case', dirigido por José Manuel Feria Domínguez, con una dotación de 450 euros, por su relevancia y calidad en consonancia con los objetivos del galardón.

Finalmente, estos premios reflejan "el compromiso de la Universidad Pablo de Olavide y la Cátedra Sevilla FC con la promoción del talento investigador, el rigor académico y la transferencia del conocimiento al ámbito empresarial y deportivo", han concluido desde el centro universitario.