La Catedral de Sevilla celebrará el 28 de enero una misa funeral por las víctimas de Adamuz y el maquinista fallecido

SEVILLA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, ha confirmado este jueves la celebración de una misa funeral en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) y de Fernando Huerta, el joven maquinista sevillano fallecido en el accidente ferroviario de Gelida (Barcelona).

La misa tendrá lugar el próximo miércoles 28 de enero a las 20,00 horas en la Catedral, según ha señalado el arzobispo en una publicación en la red social X.

La archidiócesis de Sevilla se suma a la de Granada, que celebrará su misa funeral este viernes 23 de enero. Asimismo, el 31 de enero tendrá lugar un homenaje de Estado por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz en Huelva.

Según el último dato de la Junta de Andalucía, 43 personas han fallecido en el accidente ocurrido en la tarde del pasado domingo, 18 de enero.

En paralelo, la hermandad de la Macarena ha ofrecido a la familia de Fernando Huerta la posibilidad de celebrar su misa funeral en su Basílica, al ser miembro de la corporación.

Fuentes de la hermandad han señalado a Europa Press que por el momento no hay respuesta a su oferta y que es la familia "quien marca los tiempos".

El maquinista sevillano es la única persona fallecida del accidente que ha dejado cinco heridos graves, seis menos graves y 26 leves en Gelida este martes 20 de enero. Ese día, el tren de la línea R4 de Rodalies descarriló tras la caída de un muro de contención por el temporal.