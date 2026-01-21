El Ayuntamiento de Sevilla extiende hasta el viernes los días de luto oficial tras la muerte del maquinista en Gelida

Minuto de silencio en el Ayuntamiento de Sevilla en memoria del maquinista sevillano fallecido en el accidente ocurrido en Gelida (Barcelona). - EDUARDO BRIONES / EUROPA PRESS

SEVILLA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha decretado un día más de luto oficial tras la muerte de Fernando Huerta Jiménez, el joven maquinista sevillano fallecido en el accidente ferroviario ocurrido este martes en Gelida (Barcelona).

El alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, ha confirmado que se extiende hasta el viernes a las 12 horas, uniéndose a los días convocados en memoria de los fallecidos en el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba).

El primer edil ha encabezado este mediodía un minuto de silencio en memoria del fallecido a las puertas del Consistorio. En una comparecencia ante los medios, ha indicado que "aún no han podido contactar" con la familia, a la que ha querido transmitir todo su apoyo.

"Sobre todo manifestar nuestras condolencias y nuestro apoyo a las familiares que en este momento lo están pasando mal", ha afirmado el alcalde.

Sanz ha asegurado que el fallecido era vecino del barrio de Pino Montano y que había aprobado recientemente las oposiciones y estaba en prácticas.

En esta línea, el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha afirmado que la investigación del suceso "sigue abierta".

"Quiero trasladar que las puertas del Gobierno de España están absolutamente abiertas y todas las reclamaciones que tengan que formular los maquinistas podrán ser trasladadas", ha señalado.

Asimismo, ha indicado que "no hay novedades" sobre los sevillanos afectados por el accidente ferroviario de Adamuz.

Al minuto de silencio también ha asistido la consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, el consejero de Industria, Jorge Paradela, representantes de las fuerzas políticas en el Ayuntamiento, así como de la hermandad de la Macarena y el Sevilla FC, de los que era miembro Fernando Huerta.