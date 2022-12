La Catedral de Sevilla prevé invertir más de 100.000 euros para concluir la renovación de la iluminación interior

SEVILLA, 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Cuentas de la Catedral de Sevilla tiene previsto aprobar una inversión con fondos propios de más de 100.000 euros para concluir el plan de renovación e inversión energética para la iluminación interior del templo, que empezó en 2016 y que ya acumula un gasto de más de 650.000 euros. Los más de 100.000 euros servirá para instalar luces led en "algunos detalles" de retablos y en los triforios, con el fin de iluminar las bóvedas de la Catedral.

Fuentes del Cabildo Catedral explican a Europa Press que desde 2016 se ha venido desplegando un plan de renovación de las luminarias analógicas a luces led con el que la Catedral ha logrado contener la factura energética. Estas inversiones "ocultas", al ser poco perceptibles pero que contribuyen a embellecer la visita al templo metropolitano, se enmarcan en las políticas de responsabilidad social del Cabildo al "contribuir a la sostenibilidad ambiental".

En virtud a esas inversiones, el Cabildo va a abonar este año --ya con luces led en casi toda la Catedral-- una factura de la luz similar a la de 2018 (105.000 euros en 2018 y 106.000 en 2022), cuando la iluminación era aún analógica. En 2019, el recibo de la luz fue de 90.000 euros, registrándose una reducción considerable ya que se empezaron a ejecutar cambios en las luminarias. En 2020 y 2021, años marcados por las restricciones de la pandemia, la factura de la luz fue de 60.000 euros.

"De no haberse hecho las inversiones, la factura de 2022 sería muchísimo más elevada, del doble", apostillan desde el Cabildo Catedral. Las mejoras en luminarias no solo han contribuido a que la factura de la luz no se haya disparado sino que también han evitado que un incremento de los costes "no repercuta en los precios" de las entradas.