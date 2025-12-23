La catedrática de la Universidad de Sevilla Milagro Martín, premiada por su defensa de la profesión de graduado social

Milagro Martín con José Ramón Barrera Hurtado, vocal del CGGS, y Juan Antonio Montes, presidente del Colegio de Graduados Sociales de Sevilla. - CONSEJO GENERAL DE GRADUADOS SOCIALES (CGGS)

SEVILLA/MADRID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La catedrática de la Universidad de Sevilla (US) María del Milagro Martín López ha sido distinguida con la Mención a la Defensa de la Profesión de graduado social durante la XX edición de los Premios al Mérito Social 2025.

El acto de entrega de esta distinción tuvo lugar el pasado 12 de diciembre en el Palacio del Senado, y estuvo presidido por el presidente del Consejo General de Graduados Sociales de España, Joaquín Merchán, e inaugurado por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, según se recoge en un comunicado.

La ceremonia contó asimismo con la participación de Marina Calderone, ministra del Lavoro e delle Politiche Sociale de Italia, y de Verónica Ollé Sesé, directora general para el Servicio Público de Justicia, y reunió a "destacadas personalidades del ámbito jurídico, institucional y social".

María del Milagro Martín López es catedrática de Escuela Universitaria en la Universidad de Sevilla y una figura de referencia en el ámbito de las Ciencias del Trabajo. Entre los años 2009 y 2017 ejerció como decana de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Sevilla, y también ha sido presidenta del Consejo Económico y Social de Sevilla entre 2016 y 2024.

En la actualidad, es vocal designada por el Parlamento de Andalucía en la Universidad Pablo de Olavide, desde donde continúa desarrollando una labor vinculada al "fortalecimiento institucional y académico del sistema universitario andaluz".

La Mención a la Defensa de la Profesión "reconoce su trayectoria académica y su firme compromiso con la promoción y dignificación de la profesión de graduado social, así como su contribución al desarrollo del diálogo social y la justicia en el ámbito laboral".

CENTENARIO DE LOS GRADUADOS SOCIALES

Esta edición de los Premios al Mérito Social coincide con el centenario de los graduados sociales (1925-2025), una profesión creada por Real Decreto Ley el 17 de agosto de 1925, y considerada hoy una de las tres profesiones jurídicas reconocidas en España.

El aniversario "pone de relieve el papel esencial que desempeñan estos profesionales en la defensa de los derechos laborales y en el fortalecimiento del Estado social".

Con estos galardones, el Consejo General de Graduados Sociales de España "reafirma su compromiso con la visibilización de la labor social y jurídica de la profesión, así como con el reconocimiento a personas cuya trayectoria ha contribuido de manera significativa a su prestigio y proyección".