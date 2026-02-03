CCOO afirma que la subida del paro "evidencia fragilidad" del mercado en Sevilla al "castigar a sectores precarizados"

Archivo - Varias personas pasan junto a una oficina de Empleo en una céntrica plaza de Sevilla, en foto de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Sevilla ha comenzado el año 2026 con un aumento del paro registrado de 2.380 personas, lo que supone un incremento del 1,68% respecto al mes anterior. Este repunte sitúa el número total de personas desempleadas en 144.390, "una cifra que vuelve a poner de manifiesto la incapacidad del tejido productivo provincial para mantener el empleo una vez finalizan las campañas estacionales ligadas al consumo y las festividades".

En una nota de prensa, el secretario de Empleo de CCOO de Sevilla, Jorge Lebrón, ha señalado que "este dato confirma que el mercado laboral sevillano sigue reaccionando a la mínima sacudida con destrucción de empleo, especialmente en los sectores más precarizados". Al respecto, Lebrón ha asegurado que "este comportamiento negativo no es un hecho aislado ni coyuntural, sino la consecuencia directa de un modelo productivo basado en la temporalidad, la rotación y los bajos salarios".

El incremento del desempleo se concentra de forma masiva en el sector servicios, donde el paro ha aumentado en 2.770 personas, alcanzando un total de 102.410 desempleados en esta actividad. Otros sectores han mostrado un comportamiento desigual. Mientras que la construcción ha logrado reducir su desempleo en 387 personas y el colectivo sin empleo anterior en 492, el paro ha crecido en la industria con 371 personas más y en la agricultura con 118 nuevos desempleados.

"La brecha de género sigue siendo una realidad palpable" en el mercado laboral sevillano. De las 144.390 personas paradas, 89.763 son mujeres, lo que representa el 62,17% del total, frente a los 54.627 hombres en situación de desempleo. Además, el desempleo juvenil también ha repuntado, registrándose 23.471 jóvenes menores de 29 años en paro, 670 más que en el mes anterior, abunda el dirigente sindical.

Asimismo, "a la destrucción de empleo se suma un descenso preocupante en la afiliación a la Seguridad Social", que ha caído en enero en 12.606 personas, un 1,49% menos, dejando la cifra total de cotizantes en 835.160. Aunque en términos interanuales hay 17.421 afiliaciones más, este crecimiento "no compensa la volatilidad mensual ni la inseguridad que padecen miles de personas trabajadoras en la provincia".

Para el responsable sindical, uno de los datos "más alarmantes" es que el 63,6% de las personas en paro en la provincia no cobra ningún tipo de prestación. Esta situación deja a más de 82.000 personas en una situación de "desprotección económica directa", confirmando que el desempleo en Sevilla no solo es elevado, "sino también empobrecedor para la clase trabajadora".

Desde el sindicato insisten en que "no basta" con gestionar cifras, "es imprescindible transformar el modelo laboral". Por ello, CCOO de Sevilla exige políticas públicas de empleo que apuesten por empleo estable y con derechos, control efectivo de la contratación temporal y salarios dignos, concluye el comunicado.