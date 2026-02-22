CCOO analizará las causas del accidente mortal en Villanueva del Río (Sevilla) e insiste en las normas de prevención

Archivo - El secretario general de CCOO Sevilla, Carlos Aristu (2i) y la secretaria general de CCOO Andalucía, Nuria López (3i); en una imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

VILLANUEVA DEL RÍO Y MINAS (SEVILLA), 22 (EUROPA PRESS)

La secretaria de Salud Laboral de CCOO de Sevilla, Carmen Tirado, ha señalado este domingo que "la aplicación de las normas preventivas no es una opción, es una obligación a la hora de evitar" los accidentes laborales tras conocerse el fallecimiento electrocutado de un varón mientras realizaba tareas en una finca agrícola en Villanueva del Río y Minas (Sevilla), lo que suma ya la tercera víctima mortal en accidente laboral en lo que va de año en la provincia.

"Estaremos muy pendientes de las posibles responsabilidades que puedan depurarse de este fatal siniestro", ha advertido Tirado en una nota de prensa. CCOO ha recordado la necesidad de "planificar y señalizar" las zonas de peligro de los trabajos a realizar tras la muerte de un trabajador en Villanueva del Río y Minas.

La secretaria de Salud Laboral de CCOO de Sevilla ha señalado que "desde CCOO, insistimos en la importancia de la planificación y la señalización adecuada de las zonas de peligro de los centros de trabajo y de las tareas a realizar para evitar que se sigan repitiendo este tipo de tragedias". El sindicato estará "muy pendiente de que se esclarezcan cuáles han sido las causas de este fatal accidente" y exigirá "que se depuren todas las responsabilidades en el caso de que existan".