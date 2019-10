CCOO avisa de que la empresa del trabajador muerto en Écija (Sevilla) había sido denunciada este mismo verano

Publicado 05/10/2019 11:45:06 CET

SEVILLA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha lamentado la última muerte laboral en la provincia de Sevilla, ocurrido este viernes en Écija, donde un trabajador de la construcción de 48 años ha fallecido después de una caída en altura, y ha advertido de que la empresa de este empleado había sido denunciada por el sindicato este mismo verano.

Así lo ha asegurado en un comunicado el secretario de Acción Sindical de CCOO de Sevilla, Carlos Aristu, que subraya que el sindicato "ya había denunciado en reiteradas ocasiones este verano y este otoño por incumplir sistemáticamente la jornada laboral" a esta empresa.

El sindicalista ha expuesto que las muertes en el trabajo "no son hechos aislados, sino que responden a una ofensiva de la violencia empresarial" que "no solo se traduce en trabajo con salarios de miseria, sino que hace que los trabajadores sufran unas condiciones laborales pésimas y que aumente el riesgo de sufrir accidentes".

Según Aristu, "la avaricia empresarial y la desregulación provocada por normas tan dañinas como la reforma laboral tienen ya cargadas muchas muertes a sus espaldas". "Mientras que no haya un gobierno valiente que entienda que los trabajadores vamos al tajo a ganarnos la vida y no a perderla y legislen para poner coto a empresarios que solo se preocupan de aumentar sus beneficios y no de quién muere para conseguirlos, tendremos que seguir lamentando situaciones como esta", ha considerado.

De hecho, el sindicato CCOO ha denunciado en Andalucía entre el 14 de julio y el 6 de septiembre ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a un total de 82 empresas del sector de la construcción por realizar obras fuera del horario que marca la jornada intensiva de verano para evitar las horas de más calor. Esta jornada va del del 17 de junio al 30 de agosto y de las 7,30 a las 14,30 horas en la provincia de Sevilla

El secretario de Acción Sindical de CCOO de Sevilla ha pedido más medios para la Inspección de Trabajo porque "si se hubiera actuado a tiempo y se hubiera sancionado a tiempo a esta empresa cuando CCOO la ha denunciado, a lo mejor hoy no estaríamos lamentando otra muerte en el tajo". Y es que, en lo que va de año, según los datos de CCOO de Sevilla, son ya 20 los trabajadores que han muerto en el tajo. Es decir, en Sevilla hay una muerte en el trabajo cada 14 días.

La muerte de este empleado se produjo en este viernes sobre las 19,20 horas, cuando la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES 061) informó al 112 de un accidente laboral en la calle Victoria del municipio sevillano. De inmediato, el centro coordinador envió al lugar a la Policía Local y Nacional, así como informó al Centro de Prevención de Riesgos Laborales y a la Inspección de Trabajo por un siniestro en el que murió un varón de 48 años.