CCOO condena el asesinato de una mujer en Mairena del Aljarafe (Sevilla) que se investiga como violencia machista

Archivo - Agentes de la Guardia Civil en foto de recurso - GUARDIA CIVIL - Archivo

SEVILLA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

CCOO Sevilla ha condenado la muerte de una mujer de 45 años en la madrugada de este sábado en Mairena del Aljarafe, como consecuencia de diversas heridas provocadas por arma blanca, supuestamente, por parte de su pareja, un hombre que se encuentra ingresado por las lesiones que se autoinfligió.

La Guardia Civil está investigando este asesinato como violencia machista; de confirmarse, sería la primera mujer asesinada por violencia machista en lo que va de año en Sevilla, la sexta en Andalucía y la número 25 a nivel estatal.

En un comunicado, la secretaria de Mujer e Igualdad de CCOO de Sevilla, Vanessa Casado, ha exigido que la lucha contra las violencias de género "se coloque en el centro", porque erradicarla "tiene que ser una tarea común de toda la sociedad, estamentos políticos y administraciones".

La dirigente sindical ha puesto el foco sobre la importancia de "eliminar de los discursos políticos el negacionismo, que impacta directamente en el incremento de la vulnerabilidad de las víctimas y hace que a las mujeres les cueste más identificarse como víctimas de violencia machista y que encuentran menos apoyo social y administrativo a la hora de romper con la violencia".

Casado ha exigido que se adopten medidas de protección efectiva para todas la víctimas de violencia de género, "para las que denuncian y para las que no pueden hacerlo porque se ven imposibilitadas para ello".