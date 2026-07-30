CCOO logra la regularización laboral y económica de 53 trabajadores en una empresa de placas solares de Sevilla

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SEVILLA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Comisiones Obreras (CCOO Sevilla) ha logrado la regularización laboral y económica de 54 personas trabajadoras en la empresa de placas solares Americanwealth, en Sevilla, tras la denuncia del Sindicato Provincial de CCOO de Industria de Sevilla ante la Inspección de Trabajo, que ha detectado incumplimientos sistemáticos de los derechos laborales por parte de la compañía en cuestiones como la jornada anual, el impago del complementos de retribución obligatoria, ausencia de control horario y prevención de riesgos o el abono ilegal de vacaciones no disfrutadas.

Según ha detallado el sindicato en una nota de prensa, tras la inspección por parte de Trabajo, la empresa ha sido obligada a revertir la situación en favor de estos trabajadores, cuya situación es especialmente vulnerable al ser en su mayoría personas migrantes. En concreto, CCOO puso en conocimiento de la Inspección que la empresa imponía de una jornada anual de 1.920 horas, sobrepasando de forma ilegal el tope de 1.759 horas fijado expresamente por el convenio colectivo del metal de Sevilla.

Asimismo, la investigación ha confirmado el "impago recurrente" de complementos de retribución obligatoria como los pluses de transporte, asistencia y productividad, a lo que se ha sumado la compensación económica ilícita de las vacaciones no disfrutadas bajo el epígrafe "PP Vacaciones".

De igual manera, el organismo estatal ha acreditado la inexistencia de un registro diario de jornada y la carencia de una gestión preventiva eficaz en materia de salud laboral. En este sentido, el secretario de Acción Sindical del Sindicato Provincial de CCOO, Isaac García, ha manifestado que se trata de un caso de manual de "explotación laboral" que afecta de lleno a un colectivo "extremadamente vulnerable".

La mayoría de las 53 personas afectadas son personas trabajadoras migrantes que, "por miedo a represalias o por desconocimiento de la legislación de nuestro país, se veían sometidos a jornadas abusivas y salarios recortados", ha señalado García, a la vez que ha indicado que el propio denunciante tuvo que solicitar el anonimato en su día "para proteger su puesto de trabajo".

Como resultado de la denuncia de CCOO, Americanwealth ha tenido que acatar íntegramente los requerimientos dictados en el plazo reglamentario.