CCOO pide a Alcalá de Guadaíra (Sevilla) una placa en memoria de los dos trabajadores fallecidos en la Casa Ibarra

SEVILLA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha pedido este jueves al Ayuntamiento del municipio sevillano de Alcalá de Guadaíra que coloque una placa en memoria de los dos trabajadores que fallecieron el pasado julio en un accidente laboral durante las obras de refuerzo en la antigua Casa Ibarra, de titularidad municipal.

Según ha informado el sindicato en una nota, ha dirigido junto con la familia de ambas víctimas una carta conjunta a la alcaldesa alcareña, en la que han pedido que se considere la iniciativa "como muestra de reconocimiento y respeto hacia su recuerdo, así como hacia todas las personas que cada día ponen en riesgo su vida desempeñando su trabajo".

Por último, CCOO ha mostrado su disposición a colaborar con el Consistorio alcareño en los trámites y gestiones que resulten necesarios para la materialización de la propuesta.