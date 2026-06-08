CCOO saluda el "seguimiento masivo" de la huelga en el sector de los operadores logísticos en Sevilla

Primera jornada de huelga de trabajadores del sector de los operadores logísticos - CCOO SEVILLA

SEVILLA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras ha saludado el "seguimiento masivo" de la huelga en el sector de operadores logísticos en la provincia de Sevilla y ha instado a la patronal "a negociar un mejor convenio". "Este lunes se ha desarrollado con éxito el primero de los paros convocados por el sindicato, que ha contado con un importante apoyo de los trabajadores del sector ante la insuficiente propuesta de subida salarial planteada por la patronal UNO, que no adecua las retribuciones al coste real de la vida".

En una nota de prensa, el Sindicato ha recordado que el conflicto afecta de forma directa a 200 empresas sevillanas, incluyendo grandes plataformas como filiales de DHL vinculadas a Heineken, Factor 5 o Salvesen, así como centros de Amazon, en las que trabajan cerca de 6.000 personas.

Al respecto, CCOO ha señalado "la profunda brecha retributiva" que arrastra el sector, con diferencias salariales del 25% en relación con Málaga y Granada, "que se elevan al 40% en comparación con Guadalajara o Toledo. Sin embargo, la actividad logística ha experimentado un crecimiento acumulado de entre el 40% y el 70% desde 2019, sumando un último incremento del 13,5% entre 2024 y 2025".

"Es intolerable que esta evolución positiva de los beneficios empresariales no se haya traducido en mejoras laborales", señala el sindicato. "Exigimos una rectificación inmediata a las empresas para adecuar las retribuciones al coste real de la vida y reclamamos responsabilidad en la mesa técnica. Mantendremos el calendario de protestas si persiste el bloqueo al diálogo social".

En este sentido, la huelga está convocada los días 8,9, 10, 11, 12, 18, 19, 22, 23, 24, 25 y 26 de junio, con inicio a las 00,00 horas de cada jornada y finalizando a las 23, 59 horas del día de la huelga.

La Junta de Andalucía ha establecido como servicios míninos esenciales "toda aquella actividad relacionada con el transporte y logística necesarios para asegurar el funcionamiento habitual del sistema sanitario en la provincia de Sevilla", tal como se recoge en una orden de 5 de junio de 2026 de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).