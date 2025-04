CCOO Sevilla exige condiciones laborables "dignas" para la plantilla de LogiRAIL con una protesta en Santa Justa

SEVILLA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Provincial de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Sevilla ha exigido este miércoles en la capital hispalense condiciones laborales dignas para la plantilla de LogiRAIL.

Según ha informado CCOO en una nota, se ha concentrado este miércoles en Santa Justa para denunciar la "creciente precariedad laboral que padecen quienes trabajan en esta empresa pública, filial al 100% del Grupo Renfe". La movilización se enmarca en una respuesta sindical a nivel estatal convocada por CCOO "ante la grave situación que atraviesa esta empresa".

En concreto, en Sevilla LogiRAIL cuenta con alrededor de 150 personas trabajadoras distribuidas en distintos servicios ferroviarios como atención al cliente, postventa, servicios de handling, maniobras, auxiliares de cabina y funciones comerciales en trenes turísticos como el Al-Ándalus, "son, en muchos casos, la cara visible del servicio ferroviario en estaciones como Santa Justa, San Bernardo, Dos Hermanas, Virgen del Rocío o Brenes, prestando servicio los 365 días del año".

Pese a ello, esta plantilla "sufre unas condiciones laborales claramente de segunda categoría en comparación con otras entidades públicas como Renfe o ADIF". A pesar de ser parte de una empresa pública, LogiRAIL "se ha convertido en un ejemplo de precariedad en el sector ferroviario, generando desánimo, enfado y malestar generalizado".

Y es que LogiRAIL es la empresa pública con "las peores condiciones laborales y económicas del sector ferroviario, pues lleva años sin un convenio colectivo adecuado". "El segundo convenio fue publicado tras su denuncia y el tercero, firmado por CGT y UGT en noviembre de 2023, sigue sin publicarse", han criticado desde CCOO.

Además, la oferta pública de empleo es "absolutamente insuficiente, sin medidas reales para consolidar el empleo y reducir la temporalidad". Tampoco se están produciendo ascensos de categoría profesional, el complemento de handling y los 'ad personam' "no se han actualizado" y, a día de hoy, "no se ha abonado la subida salarial correspondiente al año 2025". Al mismo tiempo, la empresa "carece de plan de igualdad y de un plan anual de formación, y no existe un comité general de empresa que represente al conjunto de la plantilla".

"Ante esta situación, las trabajadoras y trabajadores de LogiRAIL dicen basta. No se puede permitir que una empresa pública funcione con condiciones tan indignas. Con esta concentración se quiere visibilizar la precariedad que sufre un colectivo que, día a día, garantiza el buen funcionamiento del sistema ferroviario", ha sentenciado CCOO.