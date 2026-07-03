CCOO Sevilla pide "priorizar" la siniestralidad laboral tras la cuarta muerte laboral en la provincia en una semana

Archivo - La secretaria del Área de Salud Laboral de CCOO Sevilla, Carmen Tirado. Archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO de Sevilla ha pedido "priorizar" la siniestralidad laboral y ha exigido a las administraciones competentes que "no miren hacia otro lado" en lo que a esta cuestión se refiere tras registrar este viernes la cuarta muerte laboral en la provincia en una semana al fallecer un trabajador en Villamanrique de la Condesa al caer mientras podaba.

Según ha referido CCOO en un comunicado, con este último siniestro se elevan a 21 las muertes en el trabajo en lo que va de año en la provincia.

Por ello, la secretaria de Salud Laboral de CCOO de Sevilla, Carmen Tirado, se ha preguntado "qué hay que hacer para que las empresas se tomen en serio la vida de sus trabajadores y trabajadoras" y "dejen de poner el foco en un supuesto problema de absentismo cuando la gente trabajadora está enferma o tiene que ir a citas médicas".