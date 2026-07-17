CCOO Sevilla reclama al SAS medidas urgentes para proteger a los sanitarios tras las últimas agresiones

Imagen de recurso de una campaña de tolerancia cero con las agresiones sanitarias - JUNTA

SEVILLA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sindicato provincial de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Sevilla ha reclamado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) que tome medidas urgentes para proteger a sus profesionales ante las últimas agresiones ocurridas en centros sanitarios de la provincia. Entre otras, CCOO se ha referido a la ocurrida recientemente a una trabajadora del centro de salud y consultas externas Santa Ana de Dos Hermanas, un hecho que el Sindicato "denuncia y condena sin paliativos".

Además, se da la circunstancia de que esta agresión tuvo lugar en un edificio que comparte el centro sanitario referido, cuyo titular es el SAS, con otras dependencias que son del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), "dándose el sinsentido de que los profesionales del INSS sí que cuentan con vigilantes de seguridad, mientras que quienes pertenecen al SAS quedan en total desprotección ante la lacra que suponen las agresiones a trabajadores de la sanidad", señala en una nota de prensa.

Para el sindicato, "cualquier agresión es reprobable y condenable sin paliativos, pero es una realidad que la situación de las demoras de las listas de espera quirúrgicas, de las pruebas complementarias, de consultas externas, el colapso de la atención primaria, cuyos responsables son los cargos directivos y políticos que gestionan el SAS, son factores que sin duda contribuyen a que trabajadores del SAS se conviertan en 'sparrings' que reciben insultos, amenazas y golpes sin que haya una verdadera prevención , pues en estos casos quien protege es quien recorta".

CCOO ha solicitado, en todos los comités de seguridad y salud desde hace años, la presencia de un vigilante de seguridad en dicho centro, así como en el resto de los centros del Área de Gestión Sanitaria de Sevilla Sur, en todos los centros de atención primaria y consultas externas de los diferentes distritos y áreas de gestión sanitarias de la provincia que lo precisan.

"La respuesta de la dirección del SAS cuando desde CCOO se insiste en que se debe apostar por hacer una protección real de la seguridad y salud de los y las profesionales de la sanidad no es otra que la falta de presupuesto económico, todo un dislate a nuestro porque la prevención de riesgos laborales ha de prevalecer, siempre, por encima de cualquier argumento economicista", ha recordado el sindicato.

Las gerencias de estos centros solo determinan en contadas ocasiones la incorporación de profesionales de vigilancia en sus centros de atención primaria y de consultas externas y "tras haberse producido episodios graves de agresiones, dándose la paradoja de que las personas que deciden no contratar estos servicios lo hacen desde despachos ubicados en edificios que sí que cuentan con profesionales de la seguridad", añade el comunicado.

En este sentido, este martes, el SAS confirmaba un episodio de esta naturaleza en el centro de salud Los Montecillos de Dos Hermanas, donde un paciente había amenazado con volver armado con una escopeta para "dar una lección" a los trabajadores y había intentado agredir a uno de los médicos del centro.

Asimismo, el Sindicato Médico de Sevilla (SMS) alertó este jueves de una nueva agresión sufrida por una facultativa; en este caso, del Servicio de Urgencias del Hospital Virgen del Rocío, que tuvo lugar en la tarde del 15 de julio.