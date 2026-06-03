CCOO Sevilla subraya el cumplimiento de la jornada intensiva en la construcción por "seguridad" frente al extremo calor

Sindicato CCOO en una campaña de medidas de protección de los trabajadores frente a las altas temperaturas - CCOO

SEVILLA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Provincial de CCOO del Hábitat de Sevilla ha subrayado este miércoles, 3 de junio, la importancia del cumplimiento de la jornada intensiva de la construcción en la provincia, misma vez que ha remarcado que ante los avisos meteorológicos naranja y rojo de la Aemet, "existe un Real Decreto por el que las empresas deben tomar medidas extraordinarias de protección, como la paralización de la actividad laboral si existe peligro para la salud de las personas trabajadoras".

En una nota remitida a medios, el secretario general de CCOO del Hábitat de Sevilla, Israel Pizarro, y el responsable del sector de la construcción del Sindicato Provincial de CCOO del Hábitat de Sevilla, Ignacio Sánchez, han manifestado que "hay un compromiso por parte de la patronal de volver a instaurar la jornada regulada una vez finalice en septiembre la jornada intensiva, porque son días en los que aún se sufren episodios de altas temperaturas en la provincia".

Al hilo, han recordado que se mantiene una "estrecha colaboración" con la Inspección de Trabajo con el objetivo de "proteger a los trabajadores y trabajadoras de la construcción", al tiempo que han señalado las medidas mínimas a establecer para esa protección.

"En exteriores, es fundamental hacer pausas en lugares protegidos del sol, además de disponer de agua fresca en el lugar de trabajo para evitar la deshidratación y de reducir la jornada para evitar las horas de mayor temperatura".

En concreto, este próximo lunes 8 entrará en vigor la jornada regulada en horario de 7,00 a 15,00 horas, mientras que será el 22 de junio cuando el horario se reduzca al tramo comprendido entre las 7,30 y las 14,30 horas. Esta regulación finalizará en septiembre.