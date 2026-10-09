CCOO Sevilla, UGT y el Sindicato de Inquilinas guardan un minuto de silencio por Maricarmen en los centros de trabajo

Minuto De Silencio Hospital Macarena por Maricarmen - CCOO SEVILLA

SEVILLA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

CCOO, UGT y el Sindicato de Inquilinas han guardado este viernes un minuto de silencio en centros de trabajo de la provincia de Sevilla en recuerdo de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que fue desahuciada de su vivienda en Madrid en la que había residido durante 71 años.

Según ha detallado el sindicato en una nota de prensa, el acto central de esta convocatoria de recuerdo a la figura de Maricarmen se ha desarrollado en Sevilla a las puertas del Hospital Macarena.

En este sentido, el secretario general de CCOO de Sevilla, Carlos Aristu, ha mostrado su "indignación" con el caso de Maricarmen "que falleció en un hospital como este tras ser desahuciada de su casa de toda la vida, de manera injusta, dramática y evitable".

Asimismo, ha afirmado que "su caso, su muerte, su asesinato, es el reflejo del problema de la vivienda que viven millones de personas en este país, que no llegan a fin de mes con salarios que no dan para vivir ni para pagar las cosas más básicas, como la vivienda". "En este país, si no hay derecho a techo y a pan, habrá huelga general", ha concluido.