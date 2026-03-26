CCOO suspende la huelga del comercio prevista para este viernes en Sevilla tras lograr un aumento salarial del 20%

Archivo - Una persona comprando en un comercio local. Imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha suspendido la huelga prevista para este Viernes de Dolores, 27 de marzo, tras lograr un incremento salarial acumulado del 20% para 60.000 trabajadores del comercio en la provincia de Sevilla durante la vigencia del nuevo convenio.

El acuerdo, alcanzado junto a UGT y Confederación Provincial de Comercio, Servicios y Autónomos de Sevilla (Aprocom) en una reunión de más de ocho horas en el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales en Andalucía (Sercla), desbloquea las negociaciones del Convenio Colectivo, resolviendo uno de los puntos clave, el salario, según ha informado el sindicato en una nota.

Ante ello, la secretaria general del Sindicato Provincial de Servicios de CCOO de Sevilla, Claudia Caus, ha puesto en valor el acuerdo alcanzado porque "permite la actualización salarial durante los próximos años de salarios muy precarios". "Las plantillas estaban en una situación insostenible, con salarios bloqueados desde el año 2020 que se habían quedado por debajo del Salario Mínimo Interprofesional", ha apostillado.

Tras este acuerdo, CCOO espera que las negociaciones para el nuevo Convenio discurran de forma positiva y poder negociar y acordar otros aspectos como las jornadas laborales, las vacaciones o los permisos. "Es fundamental que Aprocom tenga voluntad de negociación y acuerdo, sino volveremos a poner encima de la mesa el calendario de movilizaciones y huelgas que estaba previsto y que tenía como punto de partida la jornada de huelga general para este Viernes de Dolores", ha avisado Caus.

La secretaria general del Sindicato Provincial de Servicios de CCOO de Sevilla ha destacado que "este acuerdo de subida salarial ha sido posible gracias al éxito de las movilizaciones llevadas a cabo por los trabajadores durante las últimas semanas y por el anuncio de una jornada de huelga que iba a ser masiva". "Los trabajadores han vuelto a demostrar que unidos y unidas son más fuertes", ha concluido.