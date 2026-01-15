CCOO urge a las empresas mejorar los salarios: "El 25% de los trabajadores percibe menos de 600 euros al mes en Sevilla"

El secretario provincial de CCOO, Carlos Aristu, en el acto de presentación del informe sobre brecha salarial y desigualdades. - CCOO SEVILLA

SEVILLA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Sevilla ha exigido al sector empresarial de la provincia que "paguen mejor y generen empleo con mejores condiciones laborales". Y es que, según el 'Informe de rentas salariales y desigualdad' que ha presentado este jueves el sindicato, una de cada cuatro personas en Sevilla cobra por su trabajo menos de 600 euros al mes.

El sindicato ha alertado al respecto de una "realidad insostenible", donde el empleo "ya no garantiza salir de la pobreza". En este sentido, CCOO ha hecho hincapié en que, tal como muestra los datos de la Agencia Tributaria, el 44,75% de las personas asalariadas de la provincia ha ingresado menos del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), consolidando un modelo productivo "de bajos costes laborales", destaca en una nota de prensa.

El secretario general de CCOO de Sevilla, Carlos Aristu, ha sido tajante: "Casi 400.000 personas ingresaron una media mensual inferior al salario mínimo, consolidando un mapa de pobreza a pesar de estar trabajando. Esto es fruto de una provincia que ocupa cada vez más su estructura productiva en sectores precarios", ha sentenciado el dirigente sindical.

Asimismo, el sindicato ha puesto el foco en la brecha territorial que sufre la provincia respecto al resto del Estado. El salario medio se ha situado en 21.876 euros brutos al año, una cantidad que mantiene una diferencia negativa del 14,1% respecto a la media nacional, según cifras aportadas por CCOO.

"La comparación con Madrid es aún más alarmante, con una brecha salarial que se dispara hasta el 45,87% por desempeñar las mismas funciones", ha añadido Aristu. La desigualdad "golpea con mayor crudeza" a las mujeres y a los barrios obreros. De este modo, las trabajadoras sevillanas tendrían que aumentar sus ingresos un 31% para igualarse a los hombres.

Asimismo, zonas como Los Pajaritos o el Polígono Sur presentan rentas medias anuales de apenas 7.311 y 7.422 euros respectivamente, "situándose a más de 14.000 euros de distancia del salario medio provincial". En este sentido, Aristu ha lanzado una advertencia directa al empresariado local ante las quejas por falta de personal: "La próxima vez que escuchen a un empresario con lágrimas de cocodrilo lamentarse de que no hay mano de obra, díganle que lo que tiene que hacer es pagar más y mejor para que la gente cualificada de Sevilla no tenga que irse a otras provincias para poder vivir dignamente", ha aseverado.