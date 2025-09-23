Un centenar de jóvenes empresarios se reúne en Écija (Sevilla) en un encuentro interprovincial de negocios

ÉCIJA (SEVILLA), 23 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans; junto a la alcaldesa de Écija, Silvia Heredia; el presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Sevilla (AJE Sevilla), Miguel Ángel Pérez, y el presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Córdoba (AJE Córdoba), Víctor Macías, han dado la bienvenida al cerca del centenar de participantes en un encuentro interprovincial de negocios, que se desarrolla, durante este martes en Écija.

Según ha informado Prodetur en una nota de prensa, la sesión está organizada por la Diputación, a través de Prodetur, junto con AJE Sevilla y AJE Córdoba y el Ayuntamiento de Écija. Con este Networking Empresarial Interprovincial, se busca "la creación de una red de contactos y un proyecto de intercomunicación duradero entre empresas de las provincias de Sevilla y Córdoba, aprovechando su cercanía geográfica".

Así, el objetivo de estos encuentros de negocios es "contribuir a la competitividad de la joven empresa sevillana, al tiempo que se pretende generar un espacio de intercambio y de reuniones de trabajo entre empresarios de distintos sectores".

Desde la puesta en marcha de esta iniciativa en 2010 se han celebrado 47 encuentros provinciales y 13 de carácter luso-andaluz, con la participación, en total, de más de 5.600 empresarios y empresarias de diversos sectores, han afirmado en el citado comunicado.

Para Rodríguez Hans, este tipo de encuentros de negocios interprovinciales contribuyen a "reforzar los lazos entre territorios cercanos, compartiendo talento, creatividad y espíritu innovador". También ha destacado la cooperación como "clave para crecer", así como el intercambio de experiencias como herramienta "para abrir nuevos caminos de colaboración".

Tras el acto de inauguración, la jornada ha continuado con la ponencia titulada 'Rompiendo mitos: Filosofía práctica para jóvenes empresarios', impartida por el filósofo, ensayista y divulgador David Pastor Vico, quien ha desarrollado una "notable actividad" en el mundo hispanohablante y principalmente en México, donde ha sido profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).