Un centro de adultos de Pino Montano en Sevilla reúne 2.850 firmas para pedir un conserje:"Es una cuestión de seguridad"

CEPER José Sánchez Rosa en Sevilla.

SEVILLA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Escolar del Centro de Educación Permanente (Ceper) José Sánchez Rosa, localizado en el barrio sevillano de Pino Montano, ha anunciado este lunes, 9 de enero, que representantes y alumnos de la comunidad estudiantil del centro han reunido un total de 2.858 firmas en aras de advertir de la situación de "peligrosidad" y "dejadez" derivada de la "falta" de personal de conserjería en el inmueble. Las mismas serán entregadas este martes ante la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. Además, una copia será entregada ante la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Sevilla.

"No estamos pidiendo ningún lujo. Lo único que queremos es seguridad y atención para las personas que asisten a las actividades del centro. Que haya alguien que les atienda, que abra la puerta, que vigile la entrada. Es simplemente eso, es una cuestión de seguridad", ha enmarcado en declaraciones a Europa Press el representante-delegado en el Consejo Escolar del mencionado centro, Antonio Castellano.

Según ha informado Castellano, el centro cuenta actualmente con 758 alumnos procedentes principalmente de las barriadas de Pino Montano, San Jerónimo y Valdezorras, entre otras zonas del Distrito Norte de la ciudad hispalense, que ven "interrumpidas" las clases y actividades que en el mismo se imparten debido a esta "falta" de personal.

"Muchas veces, son los profesores e incluso los propios alumnos los que tienen que estar atentos a la llegada de personas al centro, para abrir la puerta, por ejemplo. Además, hay actividades que no pueden ser realizadas de forma continua porque los profesores están constantemente realizando labores de porteros. Es un problema que tiene una solución muy sencilla", ha añadido.

Tal y como ha asegurado Castellano, desde hace aproximadamente dos años el centro sufre una "falta de servicio de portería" que deriva, además, en un "riesgo" para los alumnos.

"Durante la mañana, hay varios momentos en los que no hay nadie que atienda la entrada. A veces nos quedamos sin poder acceder. Además, la puerta se queda entreabierta en ocasiones sin que haya nadie vigilando la seguridad. Es el personal de limpieza el que, voluntariamente, atiende en momentos puntuales a las personas que entran y salen, pero el movimiento de alumnos es continuo, claro, es muy difícil", aclara el portavoz.

Por su parte, fuentes de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Sevilla han expresado a esta agencia que en el centro "existe actualmente una situación provisional en relación con el personal de conserjería". Asimismo, ha asegurado que, hasta fechas recientes, dicho personal dependía del Ayuntamiento de Sevilla. Según inciden, posteriormente, el servicio pasó a depender administrativa y laboralmente de la Junta de Andalucía.

En estos momentos, según la Delegación, la tramitación para la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) se encuentra finalizada y se está ultimando la dotación económica correspondiente a dicho puesto. Por ello, asegura, "en breve esta plaza quedará cubierta de forma definitiva por personal estable".