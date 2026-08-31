El Centro de la Igualdad de Alcalá (Sevilla) acoge este miércoles una conferencia sobre desarrollo personal

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 31 (EUROPA PRESS)

El Centro de la Igualdad del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) acogerá este próximo miércoles, 3 de septiembre, a las 19,00 horas, una nueva conferencia gratuita de desarrollo personal de la mano del experto en consciencia José Antonio Gómez.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, en el Centro de la Igualdad han desarrollado diferentes conferencias, talleres y cursos para gestionar mejor las emociones. La entrada será libre hasta completar aforo.

En este sentido, la delegada de Igualdad, Abril Castillo Sarmiento, ha explicado que desde distintos ámbitos y colaboraciones con profesionales y entidades de desarrollo personal, desde el Ayuntamiento llevamos años trabajando, junto a las infraestructuras y servicios, por "ofrecer a la ciudadanía la experiencia de prestigiosos conferenciantes motivacionales para aprender a gestionar emociones y vivir mejor".

Asimismo, José Antonio Gómez ya ha participado en experiencias anteriores en este espacio, donde ha ofrecido a la ciudadanía su conocimiento y experiencia para la transformación personal, antes de volver esta semana con la conferencia 'Programas inconscientes. Lo que no ves gobierna tu vida', en la que aclarará algunas cuestiones importantes para el comportamiento repetitivo y herramientas para "romper con aquellas visiones o sentimientos que no son favorables".

A veces creemos que elegimos libremente, pero detrás de muchas de nuestras decisiones, relaciones y emociones existen programas inconscientes que no vemos. ¿Te has preguntado alguna vez por qué hay situaciones que se repiten en tu vida aunque conscientemente quieras cambiarlas? En su conferencia José Antonio Gómez irá respondiendo a cuestiones sobre la "libre elección" y como está condicionada por relaciones y emociones.

En contexto, Gómez es especialista en Biodescodificación -PNL- Transgeneracional, e impulsor de consciencia, con más de 10 años de experiencia acompañando a personas en sesiones en España y extranjero, además de director y formador en la escuela Vibe's Bio, formando a profesionales psicólogos, coaches y terapeutas en el máster de Biodescodificación, PNL y transgeneracional.