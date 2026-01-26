Cerrados este martes los parques, instalaciones deportivas y el cementerio en Sevilla ante el aviso por viento

Archivo - Parque de Maria Luisa de Sevilla cerrado. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado el cierre preventivo de parques públicos, cementerio municipal e instalaciones deportivas al aire libre para este martes, 27 de enero, ante el aviso amarillo por rachas de viento y lluvias previsto por la Agencia Estatal de Meteorología.

En una publicación en redes sociales, el Consistorio ha indicado que se pueden alcanzar rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora a partir de las 06,00 horas del martes.

El Ayuntamiento ha pedido a la ciudadanía que extreme las precauciones en sus desplazamientos y prestar especial atención en las zonas de arbolado. Asimismo, ha pedido que se recojan los toldos y se retiren objetos que puedan caer al vacío.