La CES galardona en Sevilla a Ricardo Pumar y Rafael Caamaño por su "labor frente a la enseñanza privada y concertada"

SEVILLA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Empresarial de Sevilla (CES) ha entregado este lunes los XVIII Premios Empresariales CES en el Centro Cultural José Luis García Palacios de la Fundación Caja Rural del Sur, reconociendo la trayectoria empresarial de Ricardo Pumar, presidente de Grupo Insur, en el 80 aniversario de la compañía, y otorgando la Mención Especial a Rafael Caamaño, presidente de CECE Sevilla y CECE Andalucía, por "su labor al frente de la enseñanza privada y concertada".

Según ha enmarcado la CES en una nota, estos galardones tienen como objetivo "rendir homenaje a aquellos empresarios sevillanos y profesionales que hayan destacado por su compromiso social, su entrega al mundo de la empresa, su contribución al desarrollo de la provincia y su vinculación con el mundo asociativo".

En esta edición, el galardón a la Trayectoria Empresarial ha recaído en Ricardo Pumar por su "ejemplaridad como empresario y por su liderazgo frente a Grupo Insur, un referente en el sector inmobiliario patrimonialista y promotor, que celebra este año su 80 aniversario con la mirada puesta en el futuro".

Su trayectoria profesional es, según la CES, un testimonio de visión estratégica, compromiso inquebrantable y una profunda responsabilidad, cualidades que han sido clave para impulsar el desarrollo y la consolidación del Grupo a lo largo de las décadas.

Asimismo, ha enmarcado que Grupo Insur se ha consolidado como un "referente fundamental en el sector inmobiliario, especialmente en Andalucía, y mantiene una presencia creciente en el conjunto del país. Su éxito se fundamenta en un modelo de gestión integral que combina crecimiento sostenido, buen gobierno corporativo y una sólida cultura de excelencia".

Esta trayectoria ha sido impulsada por "una expansión continuada, una actividad diversificada, una robusta estructura financiera y una apuesta constante por la innovación". Estas fortalezas han permitido al Grupo situarse entre las escasas compañías andaluzas cotizadas en el Mercado Continuo.

De igual forma, el presidente de CECE Sevilla y CECE Andalucía, Rafael Caamaño, ha recibido la Mención Especial de estos premios por su "destacada labor en organizaciones del ámbito educativo, su contribución a la integración y mejora de la enseñanza y su notable aportación a la comunidad educativa".

"Es también reconocido por su incansable defensa de la libertad de las familias para elegir la educación de sus hijos, de la iniciativa privada y de la creación de centros docentes distintos a los establecidos por el poder público, promoviendo la diversidad de modelos educativos acordes con las creencias y valores de cada familia", ha apostillado la CES.

Cabe enmarcar que, según la Confederación, ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria profesional en la dirección de centros educativos y en la gestión de asociaciones patronales y representaciones institucionales. Tras 20 años al frente de la enseñanza privada y concertada en Sevilla y como secretario general de CECE Andalucía, desde el pasado año preside también esta federación andaluza, que agrupa a más de 480 centros de todos los niveles y representa al conjunto más amplio de la educación privada en la región.

Durante su discurso, el presidente de la CES ha subrayado que "Ricardo Pumar y Rafael Caamaño representan la excelencia en el liderazgo y la convicción de que la colaboración y la visión compartida son la clave para construir un futuro más sólido y competitivo para Sevilla".

"Hoy celebramos no solo trayectorias profesionales brillantes, sino también la integridad, los valores y la capacidad de inspirar que dejan huella en nuestra economía y en nuestra sociedad", ha indicado.

Asimismo, ha enmarcado que la misión de la CES es que los intereses de las empresas estén presentes en todas las agendas y defender el diálogo social con firmeza, a todos los niveles, y subrayó que "legislar debe ser un ejercicio de coherencia y hacerse desde el diálogo social, el marco que garantiza la convivencia y el progreso en democracia".

En este contexto, ha destacado que las empresas son los motores económicos del territorio y la base del bienestar social de miles de familias. Así, ha enmarcado que "solo desde el consenso y la negociación colectiva es posible avanzar en competitividad, organización del trabajo y condiciones laborales".