La chirigota de 'Los Semicuraos', uno de los ejes de la programación del Carnaval de San Juan de Aznalfarache (Sevilla)

Acto de presentación del carnaval de San Juan de Aznalfarache (Sevilla) 2026 - AYUNTAMIENTO SAN JUAN DE AZNALFARACHE

SAN JUAN AZNALFARACHE (SEVILLA), 16 (EUROPA PRESS)

La actuación de la chirigota de Juanma Braza 'El Sheriff'; 'Los Semicuraos', en el Teatro Romero San Juan de San Juan de Aznalfarache (Sevilla) es uno de los ejes de la programación del Carnaval 2026, que pregonará Francisco Javier Pareja.

Durante la presentación de los actos del Carnaval, la alcaldesa, María Luisa Moya, ha asegurado que la fiesta "promete grandes emociones para el próximo sábado sea un día grande en el municipio". En el acto se ha dado a conocer el cartel anunciador y el nombre de la ganadora del concurso realizado para su diseño, Cristina Suárez, alumna del Colegio Santa Teresa.

Según una nota del Consistorio, la chirigota del 'Sheriff' es "una de las que más seguidores tiene entre los aficionados del Carnaval y cuenta también con una legión de fans en nuestro pueblo". La delegada de Fiestas Mayores, Rocío Amado, ha indicaod que las entradas para la actuación de 'Los Semicuraos', se podrán a disposición de la ciudadanía el próximo miércoles, 18 de febrero, en la biblioteca municipal Mateo Alemán de 10,00 a 12,00 y de 17,00 a 19,00 horas.

"Contamos con uno de los más grandes en la historia del Carnaval este sábado en San Juan, Antifaz de Oro y Pregonero en 2024, 40 años contemplan a una leyenda viva carnavalera que podremos disfrutar el sábado en San Juan", ha destacado la delegada.

La presentación del cartel anunciador del Carnaval supuso dar a conocer el nombre de la ganadora, Cristina Suárez Pontones, alumna de 6º curso del Colegio Santa Teresa. "Ha sido muy difícil escoger", ha asegurado Rocío Amado, "se han presentado muchos trabajos estupendos al concurso y la imaginación de los niños es verdaderamente sorprendente".

La Asociación de Amigos del Carnaval ha convocado este año una nueva edición del concurso escolar de dibujo para anunciar el cartel.

Durante el acto, el pregonero, Francisco Javier Pareja ha asegurado que el próximo sábado 21 de febrero sobre el escenario del Romero San Juan, "todos deben de ir disfrazados, en tipo carnavalero".

"Habrá humor y un poquito de sentimiento también, pero sobre todo vamos a divertirnos un rato todos", ha señalado.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Amigos del Carnaval, María José Arias, ha agradecido el entusiasmo del pregonero y el apoyo recibido por parte del Ayuntamiento al tiempo que aseguró que desde la asociación "queremos continuar con el trabajo de difusión de la fiesta del Carnaval y hacerlo cada vez un poquito más grande en nuestro pueblo"