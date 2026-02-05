Cierre de compuertas del Muro de Defensa de Sevilla por una "eventual crecida" del Guadalquivir por la borrasca Leonardo

El alcalde de Sevilla, junto del delegado muncipal del Distrito Triana, comprueba el cierre de las compuertas de la Vega de Triana. - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos de Sevilla han cerrado las compuertas de la Vega de Triana de manera preventiva y "como antelación" a cualquier riesgo de inundación "ante una eventual crecida" del Guadalquivir. En este sentido, el Ayuntamiento ha activado todos los recursos municipales necesarios para hacer frente "a posibles inundaciones, con la participación de todas las áreas, distritos y empresas municipales".

Así lo ha comunicado el Consistorio en sus redes sociales, a través de Emergencias Sevilla, consultadas por Europa Press. La Policia Local "permanece vigilante" en los cauces del río con apoyo de Protección Civil y se informa del cierre de las instalaciones deportivas, así como del parque de Vega Triana a los usuarios.

Las compuertas del Muro de Defensa se cerraron también el pasado mes de marzo ante una situación de emergencia similar, en ese caso por el frente que azotó la provincia, de nombre Laurence.