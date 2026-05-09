Cierre preventivo en Sevilla de parques, cementerios e instalaciones al aire libre ante el aviso amarillo por tormentas

Archivo - La lluvia protagonista en la jornada de hoy, 20 de marzo, desdibuja la entrada de la primavera en la capital andaluza. A 20 de marzo de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 9 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha decretado este sábado el cierre preventivo de parques públicos, cementerio, instalaciones deportivas al aire libre y zonas exteriores del Alcázar de Sevilla, ante el aviso amarillo por lluvias y tormentas en la provincia activado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Así lo ha comunicado Emergencias Sevilla a través de un mensaje difundido en su cuenta oficial de 'X', consultada por Europa Press, donde ha detallado también que se trata de una medida preventiva y de anticipación al riesgo para minimizar su impacto en la ciudadanía.

Ha explicado que los recursos municipales están activados para intervenir en caso de necesidad, y que una vez finalice el episodio y tras la inspección oportuna de los técnicos, se volverá a la normalidad.

En este contexto, tanto el consistorio hispalense como Emergencias han aportado una serie de recomendaciones de seguridad ante episodios de fuertes rachas de viento. En primer lugar, extremar las precauciones en los desplazamientos, especialmente al "efecto pantalla" al conducir; prestar especial atención en las zonas de arbolado y con estructuras metálicas; y por último, recoger los toldos y retirar objetos que puedan caer al vacío.

Cabe recordar que en la provincia de Sevilla, concretamente en la Sierra Norte y la campiña, se mantendrá activo el aviso amarillo por lluvias y tormentas desde las 6,00 hasta las 15,00 horas de la jornada de este sábado, según indicaba la página oficial de la Aemet, consultada por esta agencia.