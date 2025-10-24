Cinco investigados de una misma familia en Sevilla por robos de sandías y melones de fincas para su venta en mercadillos

Sandías interceptadas por los agentes, que habían sido robadas de fincas de la provincia. - GUARDIA CIVIL

SEVILLA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga a cinco personas pertenecientes a un mismo clan familiar como presuntos autores de un delito de hurto de frutos agrícolas para su posterior venta ilegal en distintos mercadillos de la provincia de Sevilla.

La investigación comenzó el pasado mes de julio, coincidiendo con el inicio de la campaña de frutos estivales. La Guardia Civil detectó un incremento "significativo" de robos y hurtos de grandes cantidades de productos frutícolas en diferentes fincas de la provincia.

A raíz de tener conocimiento de estos hechos, el equipo Roca de La Rinconada inició uan operación --denominada Baetis Correos-- y obtuvo los primeros indicios del 'modus operandi' de los presuntos autores, que aprovechaban la ausencia de trabajadores en las fincas en las horas centrales del día debido a las altas temperaturas.

Según las primeras pesquisas, los investigadores comprobaron que para acceder a las fincas los autores utilizaban caminos pocos transitados y de difícil acceso, minimizando con ello la posibilidad de ser detectados.

Al respecto, los agentes identificación a los principales sospechosos pertenecientes a un clan familiar asentado en la capital hispalense y constataron que los integrantes vendían posteriormente los productos sustraído en distintos mercadillos de la provincia de Sevilla.

Fruto de estas actuaciones, la Guardia Civil interceptó en uno de sus desplazamientos a los integrantes del clan cuando transportaban en sus vehículos productos frutícolas, sin que pudieran certificar el origen y procedencia de los mismos, por lo que fueron incautados por los agentes.