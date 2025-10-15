Cinco profesionales del Hospital Macarena de Sevilla, entre los científicos más influyentes del mundo según Stanford

Cinco profesionales del Hospital Macarena, entre los científicos más influyentes del mundo según la Lista Stanford - HUVM

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cinco profesionales del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla han sido reconocidos en la prestigiosa clasificación elaborada por la Universidad de Stanford, en un listado que identifica al 2% de los científicos más influyentes a nivel mundial en 2024.

Este listado mundial, basado en indicadores de impacto científico y producción investigadora, resalta la excelencia y la proyección internacional de la investigación desarrollada, en este caso, por los profesionales del hospital sevillano, contribuyendo a la mejora del conocimiento y la innovación en el ámbito sanitario, informa el centro hospitalario en una nota de prensa.

Álvaro Pascual, Jesús Rodríguez-Baño, Joan Montaner, Salvador Morales-Conde y Víctor Sánchez-Margalet han sido los facultativos del Hospital Macarena reconocidos en los campos de la Microbiología, Enfermedades Infecciosas, Neurología y Neurocirugía, Cirugía General y Aparato Digestivo, y Bioquímica y Biología Molecular respectivamente, siendo incluidos en un elenco de un centenar de investigadores de la Universidad de Sevilla clasificados en 39 disciplinas distintas.

El reconocimiento pone de relieve no sólo el talento individual de los investigadores, sino también la capacidad del hospital para impulsar una investigación de referencia que se traduce en avances para la práctica clínica y beneficios directos para los pacientes.

La Dirección-Gerencia del Hospital Macarena ha felicitado a los investigadores y ha subrayado que este logro "confirma el compromiso de nuestro centro con la investigación biomédica de excelencia y refuerza nuestro papel como motor de innovación sanitaria en Andalucía".

El ranking elaborado por la Universidad de Stanford (EEUU) se basa en el análisis de indicadores objetivos de impacto científico, como el índice de citaciones normalizadas, y reconoce a los investigadores con mayor relevancia en sus respectivas disciplinas.