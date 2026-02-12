Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla abre expediente disciplinario a acusado de usurpar fondos vecinales

Archivo - Bloques de edificios en Sevilla en imagen de archivo. - COLEGIO DE ADMINISTRADORES DE FINCAS - Archivo

SEVILLA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla ha informado este jueves, 12 de enero, de que ha abierto un expediente disciplinario a un colegiado acusado, según asegura, de apropiarse presuntamente de los fondos de varias comunidades de la capital andaluza. Asimismo, ha expresado que estudiará personarse como acusación particular en la causa, no sin también afirmar que el pleno de la Junta de Gobierno ha aprobado, además, poner a disposición de las comunidades afectadas a un representante de la corporación para asesorar e informar de las opciones de las que disponen en esta situación tanto a ellos como a los Administradores de Fincas Colegiados que se hagan cargo de las mismas.

Según ha informado el Colegio en una nota, este pasado martes, 10 de febrero, tuvo contacto a través de una llamada telefónica recibida en la sede colegial con un vecino que "solicitaba información sobre la forma de proceder ante un presunto caso de apropiación indebida de fondos comunitarios por parte de un Administrador de Fincas, identificándolo con nombre y apellidos". Posteriormente, este pasado miércoles, 11 de febrero, sobre las 12,00 horas del mediodía, el Colegio asegura que "recibió una segunda llamada por parte de otro vecino presuntamente afectado por hechos similares a los anteriores e identificando con nombre y apellidos al mismo administrador".

No obstante, según aclara, el primero no llevó a cabo "ninguna de las opciones" de las que disponía para activar los mecanismos de control en este tipo de casos, ofrecida por el Colegio cabe mencionar. Tampoco el segundo, que "no dejó constancia oficial de los hechos denunciados". El personal pudo, posteriormente, comprobar que el administrador era colegiado en Sevilla, por lo que, de forma preventiva, comunicó a los miembros de la Junta de Gobierno la información de la que disponía.

Tras recibir las mencionadas afirmaciones, la presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla, Mariló García Bernal, comenzó los trámites preceptivos para abrir un expediente informativo de oficio.

Finalmente, tal y como ha podido confirmar el Colegio, durante la mañana de la presente jornada, jueves 12 de febrero, al menos dos de las comunidades afectadas han presentado una denuncia formalmente en sede judicial.

Según la información adelantada por Diario de Sevilla y confirmada por Europa Press, la misma ha sido entregada por el letrado Sebastián Marqués García, quien ha asegurado a esta agencia que el hombre habría solicitado créditos en nombre de los administrados, sin tener conocimiento los mismos de este hecho. Estos oscilan entre los 150.000 y 200.000 euros, tal y como ha confirmado el letrado a esta agencia.

Al menos hay siete comunidades afectadas, situadas en el barrio sevillano de Pino Montano la mayoría de ellas. "No sabemos nada de él. Intentamos contactar con él, solucionar esto a través del diálogo, pero ha sido imposible. No nos ha quedado otra que interponer una denuncia, aunque el objetivo final que persiguen los vecinos es no ser deudores de los préstamos, claro", ha enmarcado a esta agencia Marqués García. Al tiempo, ha asegurado que el trámite es aún "muy incipiente", aunque estima que, a su juicio, el presunto acusado podría haber incurrido en presuntos delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad documental y administración desleal, si bien insiste en que en que aún es demasiado pronto para vislumbrar cómo se desarrollará el procedimiento.

A consecuencia de los hechos, sobre las 9,30 horas de la presente jornada se ha celebrado una Junta de Gobierno del Colegio con la presencia de los miembros del pleno de la corporación que ha aprobado, en virtud de la información disponible, la apertura de un expediente disciplinario al citado colegiado a expensas de la resolución de proceso judicial, según normativa interna, según el Colegio.

No obstante, ha querido aclarar que, "sin menoscabo de la presunción de inocencia de cualquier ciudadano, el Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla, además de la apertura del mencionado expediente disciplinario, ha decidido poner a disposición de los presidentes de las comunidades de propietarios afectadas, un representante de la corporación, Doña Soledad Forero, segunda vocal del Colegio, para asesorarles e informarles de las opciones de las que disponen en esta situación, así como resolver cualquier duda al respecto tanto a ellos como a los Administradores de Fincas Colegiados que se hagan cargo de las mismas". Además, seguirá "a disposición tanto de todas las comunidades presuntamente afectadas como de los Colegiados que lo requieran" a la espera de la evolución de los hechos.