El Colegio de Economistas de Sevilla estima una subida del PIB del 4,9% y un paro del 23,6% en 2021 en la provincia

En 2023 se alcanzaría, en un escenario base, el nivel de actividad económica prepandemia.

SEVILLA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Barómetro Económico de Sevilla estima que el Producto Interior Bruto (PIB) de la provincia podría crecer un 4,9 por ciento en 2021, año en el que también se espera una recuperación del 5,6 por ciento del PIB español, así como del 5 por ciento en el caso andaluz. Además, se prevé un crecimiento del empleo del 0,8 por ciento y una tasa de paro del 23,6 por ciento, frente al 24 por ciento que registrará la comunidad autónoma.

Así se ha puesto de manifiesto este lunes en la presentación de la octava edición del Barómetro Económico de Sevilla del Colegio Profesional de Economistas de Sevilla, publicación coordinada por la profesora del Departamento de Economía de la Universidad Loyola y directora ejecutiva del informe, María del Carmen Delgado.

No obstante, esto dependerá "en gran medida de la rapidez con la que se consiga llevar a cabo el proceso de vacunación, así como de la respuesta de política económica para apoyar la recuperación", según se ha destacado en la presentación de este informe, que ha tenido lugar en la sede de Caja Rural del Sur y en la que han participado el decano del Colegio de Economistas, Francisco Tato, y el subdirector general y director comercial de la entidad bancaria, Eduardo Rodríguez Mejías.

El escenario económico para los próximos meses estará marcado por la situación epidemiológica y el ritmo de vacunación a la población. "Mientras esperamos el efecto de las vacunas, las siguientes semanas vendrán determinadas por medidas de restricción a la movilidad y a la actividad económica", ha explicado la profesora de la Universidad de Loyola, quien ha añadido que "se espera una subida del PIB sevillano en el primer trimestre muy cercano al 0,0 por ciento".

Para 2022, el incremnto del PIB rondaría el 4,5 por ciento y la tasa de paro descendería hasta el 22,5 por ciento en la provincia, según las estimaciones del órgano colegial. En este sentido, el informe destaca que Sevilla podría cerrar el año 2020 con una caída del PIB de en torno al 9,8 por ciento, frente al 10-3 por ciento de media andaluza y el -11% de media en el conjunto del país, entre otros factores, "por el buen comportamiento de sectores como la agricultura", ha apuntado Delgado.

Para la directora ejecutiva de este informe económico, en 2023 "podríamos tener niveles de PIB similares a los registrados antes de la pandemia, en 2019". Sin embrago, el empleo se comportará de "manera más tímida que el Producto Interior Bruto". La recuperación del turismo, además, "arrastrará al resto de sectores".

En cuanto a Andalucía, las proyecciones realizadas ese informe sitúan al PIB en un 5 por ciente en 2021 y un 4,8 por ciento el próximo año, datos, en todo caso, por debajo de las medias estimadas para España, con un 5,6 y un 5,2 por ciento respectivamente.

INDICADORES ECONÓMICOS

En cuanto a los indicadores seleccionados para analizar la evolución de la economía sevillana --consumo de energía eléctrica, matriculación de turismos, no de pernoctaciones, índice de confianza empresarial, sector exterior, no afiliados a la Seguridad Social y tasa de desempleo--, los datos muestran la continuación de la recuperación de la actividad económica para el último trimestre del año 2020. Sin embargo, este fenómeno no ha sido común para todos los sectores.

El consumo de energía eléctrica mostró un rebote significativo, algo mayor en Sevilla que en Andalucía, en los meses de verano tras la brusca disminución registrada con motivo del confinamiento y la paralización de la actividad económica. La matriculación de vehículos ha seguido recuperándose y, como consecuencia, Andalucía ya se encuentra en en diciembre de 2020 en niveles ligeramente superiores al mismo mes de 2019. Esto no ha sucedido todavía para Sevilla, aunque sí es cierto que la provincia ha seguido la misma tendencia de recuperación que la región.

El Índice de Confianza Empresarial refleja una mejora en Sevilla como en Andalucía en el último trimestre del año 2020, fruto de las buenas perspectivas con respecto a 2021, el cual se espera que sea el año de la recuperación económica. Por el contrario, el número de pernoctaciones sigue mostrando datos bastante negativos. En diciembre de 2020 las pernoctaciones fueron un 85,2 por ciento inferiores a 2019 para Andalucía, y un 84 por ciento para Sevilla.

En cuanto al sector exterior, a lo largo de 2020, las exportaciones sevillanas han experimentado altibajos, siendo los datos de agosto los más negativos de 2020 (-45 por ciento con respecto al mismo mes de 2019), si bien en septiembre y octubre, las exportaciones fueron

ligeramente superiores a las del año anterior (8,6 por ciento más que en septiembre de 2019; y 19,7 más que en octubre de 2019). Las importaciones han mantenido una tendencia más constante a lo largo del año, aunque han mostrado oscilaciones más acusadas en los últimos meses.

MERCADO LABORAL

La tasa de desempleo, por su parte, muestra una subida muy leve con respecto a hace un año. En el cuarto trimestre de 2020, se situó en el 22,4 por ciento para Sevilla, y en el 22,7 por ciento para Andalucía. En gran parte, el impacto económico derivado de las medidas para atajar la

crisis sanitaria apenas se ha reflejado en este indicador, debido al efecto amortiguador de los ERTE, así como a la disminución de la población activa a lo largo de este año.

Los datos de afiliación a la Seguridad Social de Sevilla reflejan una tendencia al estancamiento en los últimos meses de 2020. Si se descuenta el número de trabajadores en ERTE, el número de afiliados en el primer mes de 2021 se situó en 712.047, un 4,1 por ciento menos que en enero de 2020 (frente al -3,5 por ciento de diciembre). Por su parte, el número de trabajadores afectados por un ERTE disminuyó de 26.329 en diciembre hasta 22.506 en enero.

Los únicos sectores que aún no han registrado recuperación son los de la hostelería y el de las actividades culturales, los cuales han sido los más afectados por las medidas llevadas a cabo para atajar las olas epidémicas de otoño e invierno. Este hecho es indicativo de que, mientras no se controle la epidemia y se logren levantarlas actuales restricciones, la recuperación económica "será solo parcial y asimétrica".